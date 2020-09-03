Alyans İnşaat’tan Çayırova’ya bin konutluk proje

03 Eylül 2020

Alyans İnşaat, Gebze’de gerçekleştirdiği iki büyük projenin ardından üçüncü projesini Çayırova’da hayata geçirecek. 50 bin metrekare arazi üzerinde inşa edilecek proje için ön talep toplanmaya başlandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Alyans İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Cemal Ergün, Alyans İnşaat olarak 2004’ten beri İstanbul’un yüksek potansiyele sahip Gebze - Çayırova bölgesinde olduklarını söyledi.

Bölgeyi en iyi tanıyan ve en çok yatırım yapan gayrimenkul şirketlerinden biri olduklarını ve Cadde Alyans projesi ile bölgenin gelişimine katkı sağladıklarını aktaran Ergün, Cadde Alyans projesinin yanı sıra bölgede gayrimenkul geliştirmek için sahip oldukları büyük bir arsa stokunun bulunduğunu ve firmalarına ait 50 bin metrekare arazi üzerinde bin konutluk yeni proje çalışmalarına şimdiden başladıklarını açıkladı.

2021'in başında müşterilerine sunacakları 50 bin metrekare arazi üzerindeki bin konutluk yeni proje için ön talep toplamaya başladıklarını söyleyen Ergün, "Yoğun ilgi ile karşılaştığımız, merkezi konumu, geniş ticari alanları ve eksiksiz sosyal donatı alanlarıyla Çayırova’nın en büyük projesini hayata geçireceğiz. Çayırova’nın tam merkezinde bulunan proje, özgün ve şık mimarisi, geniş sosyal olanakları ve sunduğu teknolojik yeniliklerle hem yatırım hem de oturum için son derece cazip bir proje olacak. Projede büyüklükleri 75 ile 200 metrekare arasında değişen 2+1’den 5+1’e kadar daire seçenekleri ile bahçe dubleks ve teraslı özel daireler yer alacak." dedi.

“Hedefimiz Türkiye’nin tanınan bir markası olmak"

İnşaat sektöründe kısmen durgunluk yaşandığı bir dönemde Cadde Alyans projesinin inşaatını tamamladıklarını ve 365 konutu teslim ettiklerini dile getiren Ali Cemal Ergün, belirten Ergün, “Alyans İnşaat olarak 2021 yılında da en iyi yaptığımız işi yapmaya ekonomiye ve temsilcisi olduğumuz gayrimenkul sektörüne katma değer sağlamaya devam edeceğiz. Hedefimiz Alyans İnşaat’ı ülkemizin önde gelen gayrimenkul markalarından birisi haline getirmek. 2021 yılı hazırlıklarına devam ettiğimiz taahhüt ve yatırım projeleri açısından çok güçlü olacağımız bir yıl olacak.” ifadelerini kullandı.

“Konut sektörü canlanmaya başladı”

Sektöre dair değerlendirmelerde bulunan Ali Cemal Ergün, Türkiye'de konut talebinin nüfus artışı, kentsel dönüşüm, demografik değişim gibi sebepler ile artarak devam ettiğini söyledi. 2020 yılının ortalarından itibaren sektörün daha da ivme kazanacağını ve istikrarlı büyümesini sürdüreceğini belirten Ergün, Hükümetin ve Merkez Bankası'nın attıkları faiz adımları ile üreticilerin yeni yatırımlar için cesaretlendiğini aktardı.

Yatırımcıları harekete geçiren fırsatlar sayesinde beklemeye geçen tüketicinin de konut alımına başladığını anlatan Ergün, "Tüketici için faizler indi, sıfır konut için yüzde 0.89'a kadar fırsat var. Tüketici kredileri, mevduat faizi düşüyor. Kamu bankalarının sayesinde konut kredisinde vadeler 180 aya çıktı. Ekonomideki durağan dönem çok iyi yönetildi, yatırımlar teşvik edildi. Ülkemizin yatırım ortamına ve geleceğine olan güvenimizle bu yatırım dönemini çok iyi değerlendireceğiz.” diye konuştu.