Ani kur düşüşü konutta satış iptalleri getirdi

Leyla İLHAN

20 Aralık haftasında döviz kurunda yaşanan sert düşüşün, konut satış iptallerine neden olduğu belirtilirken, mevcut alıcıların da beklemeye geçtiği kaydedildi. Kur düşüşünün piyasaya etkilerini değerlendiren İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, “Bu özellikle yabancı alımını azaltacak. 100 bin dolarla 850 bin liralık ev alabilirken, kur artışlarından sonra 1 milyon 800 bin TL’lik evlere bakmaya başladı. Ancak kurda ani düşüş olunca parası yetmedi ve satış iptalleri oldu” dedi.

Talep azalmasının fiyatlarda bir miktar gevşemeye neden olabileceğini ancak henüz o noktaya gelmediklerini aktaran Aşa, alıcıların dövizin seyrini takip ettiklerini söyledi. Özellikle inşaat piyasasının da yeni projelere başlamak için, kurun belli bir seviyeye inmesini beklediğini anlatan Aşa, “İnşaatçı şu anda önünü göremediği için maliyet hesabı yapamıyor. Burada kamunun devreye girmesi” dedi.

Yabancıya etkisi pozitif oldu

Mars Investment Genel Müdürü Hakan Bucak da “Çünkü kur artıkça yabancıya satış daha pahalı hale geldi. Ancak doların gerilemesi yabancıya satışta pozitif bir etki yarattı. Dolayısıyla yabancıya gayrimenkul satışı tarafından bir problem olduğunu düşünmüyorum. Hızlı bir şekilde artacağına da inanıyorum. Bizim satış verilerine baktığımızda beklentimizi karşılayacak satışlar da gerçekleşti bu dolarizasyon döneminde. 2022’de yabancıya satışın 60-70 bin bandına gelerek 10 milyar doların üzerinde bir gelir bırakmasını bekliyoruz” diye konuştu.

İç pazarda insanların yatırımlarını biraz erteleyip şu anda dolar ve TL tarafında kampanyanın gidişatını izlemeye geçtiğini dile getiren Bucak, “Artacak mı düşecek mi onu bekliyor. Ayrıca kredi oranları aylık yüzde 2’ye yükseldi ve kimse kredi bulamıyor. Bu da ipotekli konut satışlarında düşüş yaşanacağını gösteriyor. Dolayısıyla cebinde nakiti olan konutu alıyor, ancak ipotekli kısım beklemede” dedi.

Yabancıya ikamet amaçlı satışları artırır

İstanbul Gayrimenkul Değerleme Kurucu ve Yönetici Ortaklarından Ahmet Büyükduman ise fi yatların düşmüş olmasının yabancılar açısından cazibeyi artıracağını kaydetti. “Yabancı alımlarında aslında vatandaşlık alımlarının payı yüzde 15-20. Geriye kalanlar ikamet amaçlı alıyor. Türkiye’de mülk sahibi olduğunuzda daha rahat bir şekilde geçici ikamet alabiliyorsunuz. Böyle olunca da Afganistan, Yemen, Libya, İran ve Irak gibi ülkeler ucuz mülk için bize yöneliyor ve ikamet sayesinde Türk pasaportu alabiliyorlar. Şimdi kur düşünce bizim mülkler onlar için daha ucuz hale geldi. Dolayısıyla yabancıya satışta bir düşüş beklemiyorum” değerlendirmesinde bulundu.