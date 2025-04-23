Antalya’ya 500 milyon dolarlık proje yatırımı

Hamide HANGÜL

Gayrimenkul geliştirme, turizm, iklimlendirme ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren RGüzel Group, Antalya’da karma yaşam LU­VIYA projesine başladı. Antal­ya’nın en hareketli aksı Aspen­dos bulvarında konumlanan ve içerisinde 730 konut, markalı 104 rezidans daire, 1 ofis bloğu, 300 yataklı 5 yıldızlı otel, kira­lanabilir 175 mağaza ve alışve­riş merkezini barındıran karma yaşam projesi 500 milyon dolar­lık yatırımla gerçekleştirilecek. Projenin lansman toplantısın­da konuşan RGüzel Group Yö­netim Kurulu Başkanı Rıdvan Güzel, Antalya’nın, Türkiye’nin dünyaya açılan ve en hızlı geli­şen şehirleri arasında öne çıktı­ğını söyledi.

“Yaşam kenti oluşturuyoruz”

Şehrin popülasyonu yükse­lirken, nüfusun beklenti ve ih­tiyaçlarının da trendlere göre yeniden şekillendiğine işaret eden Güzel, Antalya’da inşaatı­na başladıkları LUVIYA karma yaşam projesiyle, Antalya’nın geleceğe dönük ihtiyaçlarına da yanıt vermek istediklerini söy­ledi. Güzel, sözlerini şöyle sür­dürdü: “Yaşam, alışveriş, iş ve eğlenceyi bir araya getiren plan­lı, estetik ve çağın tüm ihtiyaç­larını tek bir noktada toplayan bir kent yaşamı oluşturuyoruz. LUViYA, konutları, ofis bloğu, oteli ve marka karmasına sahip AVM’siyle şehrin en prestijli ve hareketli yaşam merkezi olacak. LUViYA’nın 730 adetten olu­şan konutları, 52 bin metreka­relik peyzajı ve 5 bin 350 metre­kare suyla donatılmış bir açık­lığı çevreliyor. Projemiz, aynı zamanda ofis bloğu ve oteliy­le de iş yaşamında ve turizmde öne çıkacak. Burası, sadece Tür­kiye’nin değil dünyanın birçok noktasından insanın da temas ettiği bir merkez olacak. Bura­da gece gündüz yaşayan, dina­mik ve modern bir kent kültürü oluşacak.”

“Toplam 610 bin metrekare inşaat alanını yönetiyoruz”

Antalya’da devam eden tüm projeleriyle birlikte toplam 610 bin metrekare inşaat alanı yö­nettiklerini söyleyen Güzel, “Projelerimizle modern bir kent yaşamının tüm gereksinimleri­ni inşa ederken, doğal afetlere, yangınlara, çevre ve trafik etki­lerine de öncelik vererek çalış­malar yapıyoruz. LUVIYA An­talya projemizde de deprem ve yangın yönetmeliklerinin öte­sinde radye jeneral temel, C40 sınıfı beton ve B420c sınıfı çelik ile s235 sınıfı yapısal çelik kulla­nıyoruz. Yangın senaryolarına karşın otomatik alarm ve sön­dürme sistemleriyle birlikte acil durumlara yönelik büyük araç­ların müdahalesini kolaylaştı­racak tahliye noktaları tasarla­dık. Elektrik kesintilerine karşı jeneratörler ve yaklaşık iki gün­lük kapasiteli su depoları ilave ettik” diye konuştu.

Rezidansta fiyatlama 1.500 - 2.000 bin dolar daha yüksek olacak

Karma projede ofislerde kiralamaya henüz başlamadıklarını açıklayan Melda Koşar, markalı rezidanslarda ise farklı fiyat politikası uygulanacağını belirterek, “Burada fiyatlama bin 500 – 2 bin dolar daha yüksek olacak. Biz, öncelikle 730 konutu satışa çıkardık. Şu anda ofis bloğu ve markalı rezidanslar kiralama ya da satışa açılmadı” dedi. Toplantıda verilen bilgilere göre, 730 konutluk projede daireler 1+1’den 5+1’e kadar çeşitlilik gösteriyor. Bahçe katları ve teraslı daire seçeneklerinin de yer aldığı projenin yaklaşık %15’i 1+1 dairelerden oluşuyor. İnşa çalışmalarının devam ettiği projede anahtar teslimleri Aralık 2028’de gerçekleştirilecek.

Proje 1.500 kişiye istihdam sağlayacak

Antalya’nın Aspendos Bulvarı’ndaki projenin, çevre, trafik, deprem, yangın ve sürdürülebilirlik planlarının, nüfus artış senaryosuyla birlikte tasarlandığını açıklayan Rıdvan Güzel, “Tüm donatılarıyla hayata geçtiğinde yaklaşık 1.500 kişilik istihdam sağlayacak. Projenin mimarisinde İki Design Kurucusu Murat Kader, iç mimaride Gönye Tasarım, peyzaj projesinde ise On Tasarım’ın emeği var. Geoteknik ve deprem projelendirmelerinde Elba Group, yangın projesinde ise Knot yer alıyor.”

Daire fiyatları 11 milyon TL’den başlıyor

Melda Koşar, projede metrekare fiyatlarının 11 milyon TL’den (290 bin dolar) başladığını açıkladı. Yatırımcılar için lansmana özel ödeme planları olduğunu açıklayan Koşar, % 25 peşin, 48 ay vade veya %40 peşinat 60 ay vade seçenekleri, ayrıca kredi imkânlarıyla ödeme imkanları sunduklarını açıkladı.