Antalya’ya 500 milyon dolarlık proje yatırımı
RGüzel Group, Antalya’da 730 konut, markalı 104 rezidans daire, 1 ofis bloğu, 300 yataklı 5 yıldızlı otel ve alışveriş merkezine sahip karma yaşam projesi LUVIYA Antalya’nın inşaatına başladı. Toplam 500 milyon dolarlık yatırımla gerçekleşecek projede, anahtar teslimleri Aralık 2028’de başlayacak.
Hamide HANGÜL
Gayrimenkul geliştirme, turizm, iklimlendirme ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren RGüzel Group, Antalya’da karma yaşam LUVIYA projesine başladı. Antalya’nın en hareketli aksı Aspendos bulvarında konumlanan ve içerisinde 730 konut, markalı 104 rezidans daire, 1 ofis bloğu, 300 yataklı 5 yıldızlı otel, kiralanabilir 175 mağaza ve alışveriş merkezini barındıran karma yaşam projesi 500 milyon dolarlık yatırımla gerçekleştirilecek. Projenin lansman toplantısında konuşan RGüzel Group Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Güzel, Antalya’nın, Türkiye’nin dünyaya açılan ve en hızlı gelişen şehirleri arasında öne çıktığını söyledi.
“Yaşam kenti oluşturuyoruz”
Şehrin popülasyonu yükselirken, nüfusun beklenti ve ihtiyaçlarının da trendlere göre yeniden şekillendiğine işaret eden Güzel, Antalya’da inşaatına başladıkları LUVIYA karma yaşam projesiyle, Antalya’nın geleceğe dönük ihtiyaçlarına da yanıt vermek istediklerini söyledi. Güzel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaşam, alışveriş, iş ve eğlenceyi bir araya getiren planlı, estetik ve çağın tüm ihtiyaçlarını tek bir noktada toplayan bir kent yaşamı oluşturuyoruz. LUViYA, konutları, ofis bloğu, oteli ve marka karmasına sahip AVM’siyle şehrin en prestijli ve hareketli yaşam merkezi olacak. LUViYA’nın 730 adetten oluşan konutları, 52 bin metrekarelik peyzajı ve 5 bin 350 metrekare suyla donatılmış bir açıklığı çevreliyor. Projemiz, aynı zamanda ofis bloğu ve oteliyle de iş yaşamında ve turizmde öne çıkacak. Burası, sadece Türkiye’nin değil dünyanın birçok noktasından insanın da temas ettiği bir merkez olacak. Burada gece gündüz yaşayan, dinamik ve modern bir kent kültürü oluşacak.”
“Toplam 610 bin metrekare inşaat alanını yönetiyoruz”
Antalya’da devam eden tüm projeleriyle birlikte toplam 610 bin metrekare inşaat alanı yönettiklerini söyleyen Güzel, “Projelerimizle modern bir kent yaşamının tüm gereksinimlerini inşa ederken, doğal afetlere, yangınlara, çevre ve trafik etkilerine de öncelik vererek çalışmalar yapıyoruz. LUVIYA Antalya projemizde de deprem ve yangın yönetmeliklerinin ötesinde radye jeneral temel, C40 sınıfı beton ve B420c sınıfı çelik ile s235 sınıfı yapısal çelik kullanıyoruz. Yangın senaryolarına karşın otomatik alarm ve söndürme sistemleriyle birlikte acil durumlara yönelik büyük araçların müdahalesini kolaylaştıracak tahliye noktaları tasarladık. Elektrik kesintilerine karşı jeneratörler ve yaklaşık iki günlük kapasiteli su depoları ilave ettik” diye konuştu.
Rezidansta fiyatlama 1.500 - 2.000 bin dolar daha yüksek olacak
Karma projede ofislerde kiralamaya henüz başlamadıklarını açıklayan Melda Koşar, markalı rezidanslarda ise farklı fiyat politikası uygulanacağını belirterek, “Burada fiyatlama bin 500 – 2 bin dolar daha yüksek olacak. Biz, öncelikle 730 konutu satışa çıkardık. Şu anda ofis bloğu ve markalı rezidanslar kiralama ya da satışa açılmadı” dedi. Toplantıda verilen bilgilere göre, 730 konutluk projede daireler 1+1’den 5+1’e kadar çeşitlilik gösteriyor. Bahçe katları ve teraslı daire seçeneklerinin de yer aldığı projenin yaklaşık %15’i 1+1 dairelerden oluşuyor. İnşa çalışmalarının devam ettiği projede anahtar teslimleri Aralık 2028’de gerçekleştirilecek.
Proje 1.500 kişiye istihdam sağlayacak
Antalya’nın Aspendos Bulvarı’ndaki projenin, çevre, trafik, deprem, yangın ve sürdürülebilirlik planlarının, nüfus artış senaryosuyla birlikte tasarlandığını açıklayan Rıdvan Güzel, “Tüm donatılarıyla hayata geçtiğinde yaklaşık 1.500 kişilik istihdam sağlayacak. Projenin mimarisinde İki Design Kurucusu Murat Kader, iç mimaride Gönye Tasarım, peyzaj projesinde ise On Tasarım’ın emeği var. Geoteknik ve deprem projelendirmelerinde Elba Group, yangın projesinde ise Knot yer alıyor.”
Daire fiyatları 11 milyon TL’den başlıyor
Melda Koşar, projede metrekare fiyatlarının 11 milyon TL’den (290 bin dolar) başladığını açıkladı. Yatırımcılar için lansmana özel ödeme planları olduğunu açıklayan Koşar, % 25 peşin, 48 ay vade veya %40 peşinat 60 ay vade seçenekleri, ayrıca kredi imkânlarıyla ödeme imkanları sunduklarını açıkladı.