27 Ekim 2020

Osmanlı döneminde haremlik olarak kullanıldığı bilinen Arnavutköy’ün tarihi köşkü 34 milyon liradan satışa çıktı.

İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out tarafından dünyanın en havalı 40 semtinden biri seçilen Arnavutköy, mahalle kültürü ve komşuluk ilişkileriyle ön plana çıkıyor. Son dönemlerde taşınmak isteyenlerin arttığı semtte en çok ilgiyi ise 100 yıllık köşk görüyor.

Bir zamanlar Rum bir ailenin sahibi olduğu beş katlı köşk, 1963 yılında ünlü bir jokey olan Bahattin Başaran'a geçmiş. Halen Başaran'ın iki kızına ait olan köşk, Arnavutköy İskelesi’ne 300 metre uzaklıkta bulunuyor. Köşkün Arnavutköy gibi özel bir semtin en güzel yapısı olduğunu belirten Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Tarihi geçmişi bir yana Erol Evgin ve Barış Manço’nun TRT için bayram reklamları çekimi için kullanılmış bir yer” dedi.

"Ortadoğu'dan talep geliyor"

Bebek Parkı’na 1.4 kilometre mesafesi var. 5 katlı köşkün, 4 odası, 2 salonu, 5 banyosu, 3 mutfağı bulunuyor. Toplam brüt kapalı alanı 525 metrekare. Ayrıca 100 metrekare büyüklüğünde bir bahçesi de var. Binanın üst dubleks katının ikisi de boğaz manzarasına sahip. Çatı katından ise iki köprü de görülebiliyor.

Arnavutköy’ün en havalı semtler listesine girmesiyle yabancılar arasında Arnavutköy’de gayrimenkul arayışının arttığını belirten Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Yerli müşterilerimiz dışında yurtdışında da büyük ilgi görüyor. Yabancı danışanlarımız özel bir semtte, çok özel bir köşkte oturmanın hayalini kuruyor. Özellikle de Ortadoğu’dan talep geliyor” diye konuştu.