arsaVev rotasını Avrupa’da arazi geliştirmeye çevirdi

Gayrimenkul sektöründe erişilebilir konut için arsadan ev sahipliğine yönelik çalışmalar yapan arsaVev, Türkiye’den sonra Avrupa’da da arazi geliştirecek. arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, “Önümüzdeki yıl İspanya, Almanya ve İngiltere’de de arazi geliştireceğiz. Bu ülkelerdeki kadın spor yakınlarına sponsor da olacağız” açıklamasında bulundu. Öztürk, geliştirdikleri projelerle hem gayrimenkul sektörüne yeni modeller kazandırdıklarını, hem de vatandaşların mevcut konjonktürde ev sahibi olabilmelerinin yolunu açtıklarını dile getirdi.

Yüzde 170 büyüdük

Herkesin ev sahibi olabilmesi amacıyla geliştirdikleri ev getirili arsa modeli ve satışa sundukları 12 proje ile geçen sene toplam 2 bin 436 kişiyi gayrimenkul sahibi yaptıklarını söyleyen Öztürk, yıl sonu itibarıyla yüzde 170 büyümeye ulaştıklarını aktardı. 2024’te toplam 15 milyon metrekare arsa satış talebi aldıklarını ifade eden Öztürk, “Bunun 3 milyon metrekaresini değerlendirdik ve yatırım yapılabilecek 150 bin metrekare arsa için görüşmelere devam ediyoruz. Hedefimiz 2025 yılını yüzde 100 büyüme ile tamamlamak” dedi. Öztürk, açıklamalarına şöyle devam etti: “arsaVev olarak 2024 yılında 12 proje satışa çıkardık. Satışları halen devam eden Türkiye’nin en değerli lokasyonları olan Bodrum, Foça, Kuşadası, Balıkesir, Sapanca ve Çiftlikköy’de 9 farklı projemiz var. Satış faaliyetlerimiz için ofis sayımızı 12’ye çıkarttık. Bu yılın sonunda şube sayımızı 21’e çıkartmayı hedefliyoruz.”

Accor ile işbirliği

Uluslararası otel zinciri Mövenpick ile de işbirliği yaptıklarıma işaret eden Öztürk; “Yalova Çiftlikköy’de 39.746 metrekare alanda gerçekleştirdiğimiz, doğa ile uyumlu, içinde çocuk kulübünden tarım, sanat atölyelerine kadar sosyal donatılar bulunan projemizde iş birliği yapıyoruz. Projemiz içinde 6.000 metrekare alana inşa edeceğimiz 80 odalı otelimiz, Accor’un Mövenpick markasını taşıyacak” şeklinde konuştu.

Müşterilerin yüzde 63’ü kadın

Kadınların gayrimenkule daha çok yatırım yaptığını dile getiren Bülent Öztürk, “Müşterilerimizin yüzde 63’ü kadın” dedi. Öztürk, kadınların hayatın her alanında varlıklarının güçlendirilmesi gerektiğine inandıklarının altını çizerek şöyle konuştu: “Geçen sene olduğu üzere bu yıl da Fenerbahçe’nin Opet Kadın Basketbol Takımı, Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı ve Medicana Kadın Voleybol Takımı’nın sponsorları arasında yer alıyoruz.” İş birliğine dair değerlendirmelerde bulunan Accor Premium, Orta Ölçekli ve Ekonomik Segmentler Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Operasyon Direktörü Paul Stevens ise, “Mövenpick Living Yalova, sürdürülebilir uygulamalar ve yenilikçi tasarımıyla, doğal çevresiyle uyum içinde olacak şekilde titizlikle tasarlandı” dedi.