Artan kiralarla ofiste satılık furyası hızlandı

Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, pandemi ve sonraki süreçte şehir merkezlerinden daha uzak, geniş ve müstakil konutlara olan talebin arttığına dikkat çekti. Öğüt, “Ofis kullanımını tercih eden ticari işletmelerde bir azalma var ve bu durum da stoklarda artışa sebep oluyor.

Endeksa verilerine göre İstanbul’da, pandeminin yaşandığı 2020 yılından bu yana olan satılık ofis stok oranlarında yüzde 112’lik bir artış var. Türkiye genelinde bu rakamın artış oranı yüzde 124. Aynı tarih aralığı için İstanbul, kiralık ofis stok oranlarına göz attığımızda ise yüzde 272.2 oranında bir artış mevcut ancak Türkiye genelindeki artış yüzde 17.7’de sınırlı kalıyor. Bu verilere göre Türkiye genelinde ofis kiralamadaki arz İstanbul’a paralel olarak seyrediyor” dedi.

Ofisler konuta dönüştürülsün

Endeksa verilerine göre konut ve ofis kira değerlerinin karşılaştırıldığında ise net bir tablo ile ofis değerlerinin farkını görülebileceğini ifade eden Öğüt “Türkiye genelindeki konutların metrekare başına kira değeri 110,11 TL olurken, İstanbul’da bu rakam 148,24 TL seviyesine yükseliyor. Ofis ve iş yerlerinde ise Türkiye genelinde metrekare başına kira değeri 91,28 TL olurken, İstanbul’da bu değer 150,44 TL olarak ölçüldü” diye konuştu.

Ofislerin konut olarak dönüştürülmesinin konut piyasasına yeni seçenekler sunabileceğinin de altını çizen Öğüt, sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa genelinde ofislerin konut olarak dönüştürülmesi ile ilgili çalışmalar pandemiden önce başlamıştı ve bu konuda birçok örnek mevcut. İngiltere’de, 2015- 2019 yılları arasında, ofislerin konut olarak dönüştürülmesi sonucu yaklaşık 60 bin yeni konut inşa edildi.”