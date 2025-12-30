Artaş Holding’ten üç projede lansman kampanyası: 5 Ocak’a uzatıldı

Gayrimenkul sektörünün köklü markalarından Artaş Holding, satışta olan üç yeni projesine gelen yoğun ilgi nedeniyle lansman kampanyasını 5 Ocak’a kadar uzattığını duyurdu.

Kampanya kapsamında yüzde 30 peşinat ve esnek ödeme planları sunuluyor.

Kapsama giren projeler şunlar:

- Avrupa Residence Şişli-2

- Avrupa Residence Oryapark

- Avrupa Konutları Güneşli

48 yıllık deneyimiyle on binlerce aileyi güvenli yaşam alanlarıyla buluşturan Artaş Holding, yeni projeleriyle modern şehir yaşamına yüksek standartlar getirmeyi hedefliyor.

Şehrin kalbinde modern yaşam

Şişli’de yükselen Avrupa Residence Şişli-2, 6 konut bloğu, mağazalar ve özel kreş alanı ile dikkat çekiyor.

1+1’den 3+1’e farklı daire seçenekleri sunan proje, iş merkezleri, AVM’ler ve sosyal alanlara yakın konumuyla güçlü yatırım potansiyeli taşıyor.

Metro ve metrobüse yürüme mesafesi, Beşiktaş iskelesi ve iki köprüye kısa erişim avantajı projeyi öne çıkarıyor.

1556 konutluk büyük yaşam vadisi

Güneşli’de inşa edilen proje, 1556 konut ve 24 ticari ünite ile bölgenin en büyük projeleri arasında.

Kapalı yüzme havuzu, spor alanları, oyun parkları, yürüyüş yolları, bahçeli-verandalı daireler gibi sosyal donatılar sunuyor.

Basın Ekspres’e 5, TEM ve E5’e 10 dakika mesafede; metro ve Marmaray duraklarına yakınlığıyla ulaşım avantajı sağlıyor. Yeşil peyzajı ve sosyal yapısıyla komşuluk kültürünü canlandırmayı amaçlıyor.

Anadolu Yakası’nın yeni rezidans noktası

Yamanevler-Çakmak metro hattına yürüme mesafesindeki Oryapark, rezidans, ofis ve cadde mağazalarını bir arada sunuyor. 317 rezidans, 22 ve 34 katlı iki blok, kapalı otopark ve modern altyapı ile konforlu şehir yaşamı sağlıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 6 km, FSM’ye 7 km uzaklıkta bulunan proje, ulaşılabilir lüks konseptiyle öne çıkıyor.

Artaş Holding, üç proje için sunduğu avantajlı kampanyayla konut yatırımını değerlendirmek isteyenlere zaman ve koşul avantajı sağlarken, şehir yaşamında kaliteyi merkeze alan yeni nesil projeleriyle ilgiyi üzerine çekmeye devam ediyor.