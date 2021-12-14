Asya'da en pahalı rezidans 82 milyon dolara satıldı

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Hong Kong'un Victoria Peak ilçesindeki daire, iş insanı Lau Chauin tarafından satın alındı. Lau, Mount Nicholson bölgesindeki site içinde yer alan 4 bin 544 metrekarelik dairenin metrekaresine 18 bin 50 dolar ödedi.

Bu, Asya'da bir daire için metrekare başına ödenen en yüksek bedel oldu.

Daha önce Hong Kong'da Mid Levels bölgesinde Borett Bulvarı 21 Numara'daki rezidans kompleksindeki bir daireye metrekare başına ödenen 17 bin 430 dolar en yüksek bedel olmuştu.

Öte yandan Lau, aynı sitedeki 16C numaralı daireyi de 71 milyon 890 bin dolara satın alırken metrekare başına 17 bin 180 dolar ödedi.