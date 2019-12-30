“Avrupa pazarında konut fiyatlarını değiştireceğiz”

30 Aralık 2019

Leyla İLHAN

Türkiye son dört yılda 18 projede 6 binin üzerinde konut teslim eden Nef Gayrimenkul, 2020’de yurtdışında geliştirdiği projelerin sayısını artıracak. Bunu yaparken Foldhome sistemini Avrupa’ya uyarlayan şirket, Türkiye’de oda içi tasarımı tamamlanmış modüler evleri de Avrupa’ya satacak. Türkiye’de tamamlanan evlerin, böylece Avrupa’da en pahalı kalem olan işçilik maliyetlerini azaltması bekleniyor.

2020 planları konusunda da değerlendirmelerde bulunan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, yurt dışındaki projelerinde işin tasarım tarafında yer aldıklarını aktararak “Avrupa’da yeni ev ihtiyacı çok fazla. Bu nedenle bazı ülkelerde devletler kira artışına sınırlama getirdiler. Biz de Nef olarak geliştirdiğimiz Foldhome konseptini bu projelerle yurtdışına taşıyoruz. Özellikle küçük evler için uzay mekiği tasarımı alanında çalışmış bir tasarımcıyla 2.5 yıldır çalışıyoruz. Projeyi tamamlama aşamasına geldik. Burada odalarını içini bitirip evleri öyle götürmek istiyoruz. Konuyla ilgili çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

Avrupa’da en pahalı maliyet olan işçilik maliyetlerini azaltmış olacaklarını aktaran Timur, “Bunu yaparken, mesela müzik odasını, banyolardaki bataryaları bile Türkiye’den ABD’ye ihraç ediyoruz. Avrupa’daki balkon korkulularını bile Türkiye’den gönderiyoruz. Tasarım odaklı bu modelimiz ülkemizin ihracatına sunduğumuz katkıyı da pekiştiriyor” dedi.

Almanya’ya ağırlık verecek

2019 yılında Londra’daki projelerini teslim ettiklerini, New York’ta Brooklyn bölgesinde ve Kazakistan’ın başkenti Almatı’daki projelerinde inşaata başladıklarını anlatan Erden Timur, tüm bu projelerin toplam değerinin 507 milyon dolar olduğunu belirtti. 2020 ve ötesinde yurtdışındaki varlıklarını pekiştireceklerini ifade eden Erden Timur şöyle devam etti: “Avrupa’da yeni dönem planlarımızda Almanya öne çıkıyor. Biri Frankfurt biri Hannover’de olmak üzere iki proje için çalışmalara başladık. Bu şehirler dışında Almanya’da üç farklı proje daha geliştirmek istiyoruz. Bunun yanında New York ve Almatı’da da var olan projelerimize ilave olarak birer yeni projeyi daha hayata geçireceğiz.”

Öğrenci yurdu markası Novu’yu yurtdışına çıkarmayı planlıyor

Öğrenci yurdu alanındaki markaları Novu’da hızlı büyümelerine devam edeceklerini vurgulayan Erden Timur “Doluluk oranımız yüzde 100'e ulaştı. Şimdi Sütlüce ve Kağıthane’de bulunan arsalarımızda yeni yurtlar inşa etmek için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu iki bölgede toplam bin 200 öğrencinin yaşayacağı yurtlar geliştireceğiz” dedi. Novu markaları için kendilerine yurtdışından da teklifler geldiğini ifade eden Erden Timur, “Şu an merkezi Londra’da bulunan uluslararası bir fon, Novu konseptini yurtdışına açmamız için bir teklif sundu. Kendileri bu alanda uzmanlaşmış. Şu anda görüşüyoruz. Stratejik olarak ortak bir yerde buluşursak Novu markası da Nef’in yurtdışı açılımının bir unsuru olacak” dedi.

2020’ de İstanbul’da iki projeye başlayacak

Yurtdışı projelerinin yanı sıra yurtiçinde de yatırıma devam edeceklerini vurgulayan Erden Timur, “Bu yıl İstanbul’da iki proje hedefimiz var. Bunların biri Beykoz’da olacak. 2020’de diğer bir önemli işimiz Çekmeköy’de yeni bir projenin satışı olacak. Bunun dışında Bodrum’da da küçük metrekareli ama fiyat olarak daha ulaşılabilir bir proje için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. 2019’u 900 milyon TL’nin üzerinde bir ciroyla kapatacaklarını ifade eden Erden Timur, “2020 yılında hem sektör moralinin hem de buna bağlı olarak ciroların ciddi oranda artmasını bekliyoruz. 2020 yılında ciromuzu yüzde 30’un üzerinde artışla 1.2 milyar TL’ye yükseltmeyi öngörüyoruz” dedi. Timur, 2019 yılında teslim ettikleri konut sayısının 2 bini geçtiğini, 2020’de de yine 2 binin üzerinde konutu yatırımcılara teslim edeceklerini belirtti.