Avrupa’da gayrimenkul yatırımına dönüş başladı

Leyla İLHAN

Avrupa kıtasında aşılamaya bağlı olarak işler düzelmeye başlarken, büyük yatırımcılar da gayrimenkul için sahaya indi. Alkaş tarafından bu yıl 5’incisi yapılan, stratejik partnerliğini MIPIM’ın üstlendiği R360 Gayrimenkulün Büyük Buluşması’nın açılışında konuşan Reed Midem Gayrimenkul Bölümü Direktörü Flippo Rean, pandeminin hız kesmesiyle umutların arttığını, aşılama hızının artmasıyla kıta Avrupası’nda işlerin olumlu yönde değişmeye başladığını belirtti. “Bu dönüşümde mega şehirlerin nasıl değişeceği tartışılırken, kurumsal yatırımcı tarafında inanılmaz yükseliş var. Büyük gruplar yatırım yapmaya başladı. Özellikle Avrupa kıtasında büyük yatırımcılar gayrimenkule yatırım yapıyor ve bunu yeni kuşağın beklentileri konusunda gerçekleştiriyor” diye konuştu. Şirket olarak fiziksel etkinlikleri eylül ayı itibariyle yeniden başlatacaklarını duyuran Rean, “5 bin kişinin katılacağı bir etkinlik düzenliyoruz, kıta Avrupası’nı ana lokasyon olarak belirlediğimiz etkinliğimize inanılmaz olumlu tepki aldık. İşlerin rayına girdiği Avrupa kıtasında kasım ayında ise gayrimenkul ve perakende ile ilgili bir etkinliğimiz olacak” dedi.

‘Şehirler yeşil ekonomiye göre planlanmalı’

Açılış bölümünde konuşan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, pandemide en önemli konunun şehir ekonomileri olduğunu belirterek, yeni dönemde şehir ekonomilerinin de yeşil ekonomiye göre planlaması gerektiğine dikkat çekti. 2 yıl önce lüks olan kavramların artık zorunluluğa dönüştüğünü belirten Şahin, “Yeşil sertifika sahibi, enerji verimli yapılar ile bu yapılardaki yaşamın doğaya ve toprağa zarar vermeyecek şekilde düzenleme hassasiyetine gidiliyor. Belediyeler olarak bizlerin de imar planları yaparken, toplumun beklentilerine uygun şekilde daha çok yatay mimariyi göz önüne alarak, yenilenebilir enerjiyi kullanan yapıların geldiği bu dönem için çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor” dedi.

Robotik teknoloji kullanılıyor

“Dijital Dönüşüm ve Pandemi Sonrası Sektöre Bakış” başlığı altında sunum yapan Arup Avrupa Dijital Uygulamalar Lideri Alvise Simondetti, pandemi sonrası sürdürülebilir kalkınmanın daha çok önem kazanacağını söyledi. Birçok devletin sıfır emisyon sözleşmelerini imzaladığını aktaran Simondetti, süreçte dijital dönüşümün rol oynayacağına vurgu yaptı. “Dijital operasyonu tasarlayarak çok daha iddialı bir şekilde hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyoruz” diyen Simondetti, “Yeni konseptlerden bir tanesi de inşaat sektörüyle ilgili robotik teknoloji. Örneğin inşaat sektörünün kapladığı alan robotik teknoloji ile minimize edilebiliyor” dedi.

Nata Holding, AVM sayısını artırdı

Nata Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Tanık, pandemi döneminde AVM sayılarını 5’ten 8’e çıkardıklarını belirterek, bunun sektöre ve Türkiye’ye duydukları güvenden kaynaklandığını söyledi. AVM’lerinde 4 tane de kütüphane açtıklarını söyleyen Tanık, ayrıca açık alanda tiyatro sinema gibi etkinlikler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bunun dışında e-ticareti entegre etme yolları üzerinde çalışmalar yaptıklarını söyleyen Tanık, “AVM’lerde bazı bölümleri sağlık merkezlerine çevrilebilir, sınav merkezi olarak da bakıyoruz. Artık AVM’lere alışverişin dışında daha farklı simgelerle bakmak lazım” dedi

Galataport sahili gemi yoksa halka açılacak

Galataport İstanbul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas, dünyada ilk kez kurgulanan bir terminal alanı sunan Galataport’taki sahil şeridinin gemi olmayınca halka açılarak yürüyüş alanı olarak değerlendirileceğini söyledi. Yeme içme ve ofis alanlarının yer aldığı Galataport’a sadece gemilerden yılda 1.5 milyon turistin geleceğini, şehre gelen turistlerin gelmesi ile birlikte 8.5 milyon yabancı ziyaretçi beklediklerini kaydeden Tavas, toplam 25 milyon ziyaretçi beklediklerini söyledi.

Projelere sosyal fayda ekleniyor

Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) başlığında konuşan LLP Gayrimenkul Yatırımları Direktörü Didem Erendil, çevresel konular ile sosyal yarar arasında fayda olduğunu söyledi. Erendil, bundan dolayı projelere sosyal faydanın eklendiğini söyledi. Bu kapsamda Londra’da lüks konut üreticilerinin projenin büyüklüğüne göre, yüzde 30 ile 35 arasında sosyal konutun geliştirme zorunluğu getirildiğini belirten Erendil, “Site tarzı gettolaşma yerine bu tarz çalışma yoluna gidiliyor” diye konuştu.