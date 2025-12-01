Avustralya'da konut fiyatlarında rekor

Proptrack verilerine göre Avustralya genelinde konut fiyatları Kasım ayında yüzde 0,5 artarak rekor seyrini sürdürdü. Son bir yılda ortalama fiyat artışı yüzde 8,7’ye ulaşırken, bu artış yaklaşık 77 bin 900 Avustralya doları (2.2 milyon TL) değer artışına karşılık geliyor. Ancak aylık artış hızının Ekim ayındaki yüzde 0,6 seviyesinden gerilemesi, piyasanın ivme kaybettiğine işaret ediyor.

Kasım ayında Sydney’de konut fiyatları yüzde 0,4 artarken, Melbourne’de yüzde 0,2, Brisbane’da ise yüzde 0,6 yükseldi. Perth ve Adelaide ise yüzde 0,9’luk artışla diğer başkentleri geride bıraktı ve güçlü performanslarını sürdürdü.

Yıllık bazda yüzde 9,3’e ulaştı

Bölgesel konut fiyatları Kasım’da yüzde 0,6 artarak yıllık bazda yüzde 9,3’e ulaştı. Bu oran, birleşik başkentler ortalamasını hafifçe aşarak talebin şehir merkezleri dışına kaydığını gösterdi.

Alıcı davranışları değişiyor

REA Group Kıdemli Ekonomisti Eleanor Creagh’e göre artan maliyetler alıcı tercihlerini değiştiriyor. Birçok şehirde daire fiyatlarının, daha ulaşılabilir olmaları nedeniyle müstakil evlerden daha hızlı arttığına dikkat çekiliyor.

Faiz indirimleri talebi destekledi

AMP Başekonomisti Shane Oliver, 2025 yılında Avustralya Merkez Bankası’nın faiz indirimleri, yüzde 5 peşinatlı konut programının genişletilmesi ve arz sıkıntısının fiyatları yukarı taşıdığını belirtiyor. Faizlerdeki her 0,25 puanlık düşüşün, ortalama gelirli bir alıcının borçlanma kapasitesini yaklaşık 11 bin dolar artırdığı ifade ediliyor.

Uzmanlara göre göç, yatırımcı ilgisi ve sınırlı konut arzı fiyatları desteklemeye devam edecek. Ancak konutların giderek pahalılaşması ve faizlerin uzun süre sabit kalması beklentisi, 2026 yılında fiyat artışlarının daha sınırlı seyretmesine yol açabilir.