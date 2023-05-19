Aylık 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev alma imkanı

Kurum, Beykoz Belediyesi Spor Ormanı'nda gençlerle buluştu. Karate gösterisi yapan gençler, Bakan Kurum ile 2 kilometre yürüyüş yaptı. Bakan Kurum, yürüyüşün ardından açıklama yaparak, Arnavutköy'de 13 bin konutun inşasına başlandığını açıkladı.

"Neredeyse 3 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir başvuru sözkonusu"

Kurum, "Burada 104 yıl önce Samsun'da başlayan Milli Mücadelemizin gençlerimiz için, yavrularımız için tüm kardeşlerimiz için Gençlik Spor bayramını tebrik ediyorum. Gençler bizim geleceğimiz, gençler bizim umudumuz, herşeyimiz.

Tüm mücadelemizi de gençlerimiz için yapıyoruz. Bugün de Beykoz'umuzda, Beykoz Belediyemiz ile birlikte yapmış olduğumuz bu Spor Vadisi diyeceğimiz bisiklet, yürüyüş yollarıyla buradaki dinlenme alanlarıyla birlikte yüzlerce gencimizle biraradaydık. Büyük bir coşku içerisinde gençlerimizin Gazi Mustafa Kemal'in gençlerimize armağan ettiği Gençlik ve Spor Bayramı'nı hep birlikte kutladık.

Hepsi pırıl pırıl gençlerimiz. Birbirinden güzel gençlerimiz. Herşey onlar için. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için, inşallah onlarla birlikte Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz. Daha iyisini daha güzelini onlarla birlikte yapacağız.

Değerli arkadaşlar tabii İstanbul'da riskli binaların bertaraf edilmesi için biliyorsunuz Yarısı Bizden kampanyamızı yürütüyoruz. Maliyetinin yarısını devletimizin karşılayacağı Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği kampanya çerçevesinde bugün itibariyle 171 bin başvuru oldu ve bu 754 bin bağımsız bölümü içeriyor. Neredeyse 3 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir başvuru sözkonusu.

Kardeşlerimiz ev sahibi olabilecekler

Bu da 3 milyon kardeşimizin hayatı değişiyor demek. Yine bugün Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz ve Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğümüzle birlikte uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir projeyi hayata geçiriyoruz. İstanbul'da, Arnavutköy'de yaklaşık 13 bin konutluk orta gelirli vatandaşlarımızın evi olmayan kardeşlerimizin ev sahibi olabilmesi için bir proje başlattık. Aylık 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle vatandaşlarımız evi olmayan kardeşlerimiz ev sahibi olabilecekler.

13 bin konutu sosyal donatılarıyla altyapısıyla, yeşil alanlarıyla birlikte kardeşlerimize sunuyoruz. Başvurular bugün itibariyle başladı. Ve inşallah süreç içerisinde başvuruların alınmasına müteakip noter huzurunda kuralarımızı çekeceğiz ve vatandaşlarımıza, kardeşlerimize evi olmayan İstanbul'da ikamet eden kardeşlerimize bu imkanı sunmuş olacağız.

Bu değerli bir çalışma, önemli bir çalışma hem konut kira bedellerinin aşağı çekilmesi adına hem de konut arzının artırılması adına tek projede 13 bin konutun inşası başlıyor. Ve burada evi olmayan kardeşlerimizin de ev alabilme imkanına bir daha destek olmuş oluyoruz" dedi.