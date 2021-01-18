Azerbaycan, inşaat ihalelerinde Türkiye modelini uygulayacak

Azerbaycan'da Dağlık Karabağ ve etrafındaki 7 ilin imarı için çalışmalara başlandı. Azerbaycan hükümeti, tüm bölgeleri imar ederek vatandaşların buralara mümkün olan en kısa sürede dönüşünü hedefliyor.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla kapsamlı imar ve kalkınmaya başlayan hükümet, projelere yabancı şirketlerin, özellikle de Türk iş adamlarının katılımı için süreçleri kolaylaştıracak sistemler üzerinde çalışıyor.

Hükümet, ülkedeki inşaat ihalelerinde Türkiye modelinin uygulanması yönünde karar aldı. Yapılan mevzuat değişikliği ile ihalelerde bürokratik engelleri ortadan kaldırılacak, siparişçi kurumların inşaat malzemesi taban fiyat listeleri güncel hale getirilecek.

İnşaat ihaleleri konusunda yaptıkları çalışmalar ile yeniklerle ilgili açıklamalarda bulunan Azerbaycan Bakanlar Kurulu İnşaat, Şehircilik ve Kamu Hizmetleri Daire Başkanı Feyruz Mustafayev, Bakanlar Kurulu'nda bu konuda dünyadaki en iyi modelin hangisi olduğuyla ilgili araştırma yaptıklarını belirterek, "Bize en uygun olanın, özellikle inşaat alanındaki gelişimini ve son 20 senedeki sıçrayışını da dikkate alırsak Türkiye modeli olacağını düşündük. O yüzden birkaç seçim arasında biz Türkiye'yi tercih ettik. Türkiye'de gerçekleştirilen inşaat ihalelerinde siparişçi kurum tarafından taban fiyat veriliyor. Burada da aynı sistem tatbik edilecek." dedi.

Bu konuda Türkiye'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu ile de görüşmeler yaptıklarını, çalışmalarını onlarla devam edeceklerini ifade eden Mustafayev, "Eski modelde yabancı herhangi bir şirket Azerbaycan'a gelince buradaki taban fiyatı belirleme sistemi farklıydı. Yabancı şirketler zorluk yaşıyordu. Süreç uzuyordu. Bürokratik çalışmalar artıyordu. Ama şimdi daha kolay olacak. Türk veya yabancı bir şirket sanki Türkiye'de ihaleye girer gibi burada o şartnameleri hazırlayabilecek." şeklinde konuştu.

"Türk şirketleri daha kolay şekilde teklifler verebilecek"

Mustafayev, yakın dönemdeki başlıca görevlerinin Dağlık Karabağ ve etrafındaki illerin alt ve üst yapısını yeniden kurmak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Türk ve Azerbaycanlı iş adamları beraber burayı yeniden yapacak. Füzuli'den Şuşa'ya yeni yolun yapımında Türk ve Azerbaycan şirketleri beraber çalışıyorlar. Bu da ilk adım. Bugüne kadar Türk şirketleri Azerbaycan'da 16 milyar dolara yakın ihale aldı. Sadece Karabağ için değil Azerbaycan'ın genelinde bütün projelerde Türk şirketleri daha kolay ve daha cazip şekilde teklifler verebilecek. Bunun Azerbaycan'a faydası, rekabetin üst seviyeye çıkması ve kalitenin artması olacak. Bu da her ülke için 'kazan kazan' sonucunu ortaya çıkaracak."