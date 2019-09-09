Bağdat Caddesi yeniden cazibe merkezi

09 Eylül 2019

Kadıköy'ün ve Anadolu Yakası'nın en gözde yerleşim yerlerinden olan Bağdat Caddesi'nde özellikle konut alımlarında ciddi bir artış gözleniyor.



İnşaat firmalarının artan maliyetler nedeniyle yeni bina yapmaması nedeniyle mevcut konut stokları erimeye başlarken, özellikle kredi faizlerinin düşmesi yatırımcıları yeniden emlak sektörüne yöneltti.



TUİK verilerine göre 2019 Ocak-Haziran ayları arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre alınan yapı ruhsatı yüzde 66,3 azalırken yeni inşaatlardaki bu düşüş, gözleri mevcut tamamlanmış gayrimenkullere çevirdi.



Konut yatırımında kar elde edebilmek için henüz satın alırken uygun fiyatı yakalamak gerektiğine dikkat çeken Lüks Konut Uzmanı ve Gayrimenkul Danışmanı Sühran Aras ; '' 2018-2019 döneminde yaşanan durgunluk aslında konuta yatırım yapabilmenin önünü açtı. Fiyatlar yükselişe geçtiğinde bir daha bu noktadan konut alımı fırsatı yakalanamayacak. Bağdat Caddesi'nde halihazırda satışta olan konut stokları azalmaya başladı. Yatırımcılara bu stoklar bitmeden fırsatı yakalamalarını öneriyoruz çünkü artan inşaat maliyetleri nedeniyle yeni yapılacak konutlarda bu fiyatları bulmaları mümkün olmayacak. Şu an tam konut alma zamanı.'' dedi.