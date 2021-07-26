Bahçeli eve talep patladı, fiyatları yüzde 64 arttı

Leyla İLHAN



Bahçeli evlere olan talep, pandemide zirve yaptı. Son 1.5 yılda daha büyük, balkonlu ve müstakil bahçeli ev satışlarında talep patlaması yaşanırken, bu konutların fiyatları diğer konutları 2 kat aştı. Endeksa verilerine göre Türkiye genelinde son 1 yılda konut fiyatları yüzde 31,68 artarken, müstakil konutlar yüzde 64,43 oranında yükseliş gösterdi. Böylece Türkiye genelinde müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 5 bin 801 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 116 bin 200 TL, yatırımın geri dönüş süresi 31 yıl oldu. Artan taleple birlikte bahçeli konutların genel konut pazarı içindeki payının da yükseldiğine vurgu yapıldı.

Bahçeli konut bulmak zorlaşıyor

Pandemi ile birlikte evlerde geçen sürenin arttığını ve uzaktan çalışmanın yaygınlaştığını belirten Endeksa CEO’su Görkem Öğüt, “Bunun sonucu olarak daha büyük, balkonlu ve müstakil evlere talep arttı. Talep artışı hem konut fiyatlarının hem de arsa fiyatlarının artmasına sebep oldu” dedi. Talebin sonucu olarak bu tarz evlerde stokların azaldığını anlatan Öğüt, “Geldiğimiz noktada emlak danışmanları bu tür konut tiplerinde portföy bulmakta güçlük çekiyor” diye konuştu.

Yazlık bölgelerde artış daha yüksek oldu

Uzaktan çalışmanın yaygınlaşması ile yazlık bölgelere de çok fazla talep oluştuğunu bunun sonucu en yüksek değer artışının bu bölgelerde görüldüğünü anlatan Ögüt, “Muğla’da müstakil konutlar son bir yılda yüzde 64,53 oranında artış gösterdi, müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 11 bin 7 TL, ortalama konut fiyatı bir milyon 1 milyon 959 bin 246 TL, yatırımın geri dönüş süresi 35 yıla çıktı. Antalya’da ise müstakil konutlar son bir yılda yüzde 70,71 oranında artış gösterdi, müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 5 bin 910 TL, ortalama konut fiyatı bir milyon 1 milyon 347 bin 480 TL, yatırımın geri dönüş süresi 32 yıl oldu” dedi.

“Satışlar ciddi oranda yükseldi”

Bahçeli evlere olan talebin pandemide neredeyse patlama yaşadığını dile getiren Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu, “Satışlar ciddi anlamda arttı. Bu durum insanların evlerinde daha çok vakit geçirmesiyle birlikte oluşan doğal bir süreç. Bu süreçte hemen hemen her sektörde ciddi değişimler yaşanıyor ve bunun devam edeceğini görebiliyoruz. Gayrimenkul sektöründe de talepler bu doğrultuda şekilleniyor” dedi.

“Küçük bahçeli ev üretimi yapılmalı”

Salih Kuzu, bahçeli ev talebi konusunda yapılan araştırmalarda, konut alıcılarının ilk tercihinin açık farkla bahçeli bir ev almak olduğunu ancak yüksek fiyatlar, uygun lokasyonlarda bu evlerin yapılamaması ve kendi alım güçlerinin yeterli olmaması sebebiyle bahçeli eve sahip olmakta zorlandıklarını söyledi. Bahçeli ev taleplerinin karşılanması için uygun ve ekonomik arsaların üretilmesi ve bu arsalar üzerine talebe uygun büyüklükte ve genel giderleri makul olan evler üretilmesi gerektiğini aktaran Kuzu, “Özellikle daha küçük evlerin bahçeli ev olarak planlanması çok büyük bir konut alıcı kitlesinin bu evlere ulaşabilmesine olanak sağlayacak” dedi.

“Çalışma odası da ihtiyaç oldu”

İstanbul gibi kalabalık bir şehirde evde geçirilen süre arttıkça yaşanılan, vakit geçirilen mekanlardan beklentilerin de arttığını dile getiren Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Balkonlar, teraslar, bahçeler, spor alanları açık alışveriş alanları, parklar en çok aranan özellikler olmaya başladı. Bu dönem, gayrimenkul sektörünün çözüm önerileri geliştirilmesine sebep oldu. Hepimiz pandemi döneminde uygulanan kısıtlamalar ve evden çalışma modelinin pandemi sonrası için de devam edeceği izlenimi vermesi, evlerde açık alan, çalışma odası gibi alanlara ihtiyacı üst noktaya taşıdı” dedi.

Bahçeli ev pazarı daha da büyüyecek

Özellikle kalabalık şehir merkezlerindeki apartmanlardan şehrin çeperlerindeki bahçeli evlere doğru bir yönlenme olduğunu dile getiren Salih Kuzu, “Pandemi sürecinde insanlar toprağa dokunabilmenin ne kadar önemli olduğunu anladılar. Evlerini yaşamlarının merkezine koyduklarında bu mekânların öneminin farkına vardılar. Bu nedenle ilerleyen dönemde markalı konut üreticilerinin de bu alanda projeler üretmeye yönelmesiyle birlikte bahçeli ev projeleri pazarındaki büyüme devam edecek” yorumunu yaptı.

“Pandemi balkonsuz inşaatları durdurdu”

Pandeminin sektöre etkilerini değerlendiren BOSS4 Gayrimenkul İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, “İnşaat sektörü açısından bakıldığında bahçesiz, hatta balkonsuz dar peyzaj alanları gibi oluşumlara sahip devasa yüksek yapılarda ciddi bir artış yaşanıyordu. İyi projelendirilemeyen bazı yapılar kentlerin vizyonunda olumsuz bir etki yaratıyordu. Bu nedenle pandemi bu durumun yaratacağı tehlikeyi ortadan kaldırdı diyebiliriz. Pandemi öncesinde sektörden çok az pay alan bahçeli projeler, pandemi ile birlikte büyük bir ime kazandı. Bugün satılan projelerin neredeyse tamamı bahçeli projelerden oluşuyor. Bundan sonraki süreçte de satın alma kararında lokasyon, metrekare gibi en büyük kriterlerden biri olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.