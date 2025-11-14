Bakan Kurum duyurdu: 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesine 5 günde 2 milyon 879 bin geçerli başvuru olduğunu açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Milletimiz ev sahibi olsun, hem konut fiyatları hem kira fiyatları düşsün diye sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 500 bin sosyal konut projesini başlatıyoruz. Tabii büyük teveccüh gördü her ilden her ilçeden. Açıkladığımız gün itibariyle milletimiz bu projeyi benimsedi. Bugüne kadar 2 milyon 879 bin geçerli başvuru yapıldı" dedi.