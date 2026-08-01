Bakan Kurum: Madem devlet yoktu, saatte 23 konutu kim yaptı?

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Kahramanmaraş'ta düzenlenen Dirençli Şehirler Zirvesi'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Kurum, deprem bölgesinde tamamlanan konut sayısı, yürütülen projeler ve yardım süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, "Devlet yoktu" eleştirilerine de sert sözlerle yanıt verdi.

"570 bin deprem konutu tamamlandı"

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki çalışmalar kapsamında toplam 570 bin konutun tamamlandığını söyledi. Bu süreçte 11 ilde, aynı anda 3 bin 500 şantiyede çalışma yürütüldüğünü belirten Kurum, yeniden inşa sürecinin dünyada benzeri görülmemiş bir organizasyon olduğunu ifade etti.

"Saatte 23, günde 550 konut ürettik"

Konut üretim hızına dikkat çeken Kurum, "Saatte 23, günde 550 konut üreterek dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya imza attık" dedi. Bu başarının yalnızca kamu kurumlarının değil, deprem bölgesindeki vatandaşların, mühendislerin, mimarların ve işçilerin ortak emeğiyle gerçekleştiğini vurguladı.

Depremin ardından yapılan eleştirilere değinen Bakan Kurum, "Devlet nerede?" söylemlerine yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl sonu itibarıyla 455 bin konutu bu devlet bitirdi. Yerinde dönüşüm kapsamında yapılan 120 bin konutla birlikte toplam 570 bin konut inşa edildi. Madem devlet yoktu da saatte 23 konutu kim yaptı? Madem devlet yoktu da günde 550 konutu kim yaptı?"

Enerji tasarruflu ve sıfır atık uyumlu konutlar

Kurum, yeni inşa edilen deprem konutlarında yüzde 39 enerji tasarrufu sağlandığını belirterek, yapıların sıfır atık uyumlu, ısı yalıtımlı ve daha düşük enerji tüketen sistemlerle inşa edildiğini söyledi. Ayrıca deprem enkazından elde edilen malzemelerin geri dönüşüm tesislerinde işlenerek altyapı ve yol yapım çalışmalarında yeniden kullanıldığını ifade etti.

"Usulsüzlük varsa hukuk gereğini yapacaktır"

Konuşmasında deprem yardımlarına da değinen Bakan Kurum, vatandaşların emanet ettiği yardımların titizlikle kullanıldığını belirterek, olası usulsüzlük iddialarıyla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini söyledi.

Kurum, "Milletimizin emanetine ilişkin varsa bir usulsüzlük, devletimiz bunun hesabını hukuk çerçevesinde soracaktır" ifadelerini kullandı.