Bakan Kurum’dan İstanbul’a müjde: Kentsel dönüşüm kredisinde şartlar netleşti

İstanbul’da riskli yapı stokunun yenilenmesini hızlandırmak amacıyla yeni kentsel dönüşüm kredi paketi devreye alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un paylaştığı bilgilere göre, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında hak sahiplerine 3 milyon liraya kadar kredi imkânı sunulacak.

Bakanlık açıklamasına göre kredi paketi, ilk yıl ödemesiz dönem, 180 aya kadar vade ve aylık yüzde 0,69 faiz oranı ile uygulanacak. Paket, özellikle acil dönüşmesi gereken konutlardan başlayarak İstanbul’daki riskli yapıların dönüşüm sürecini hızlandırmayı hedefliyor.

Başvuruda dört kategori öne çıkıyor

Kredi desteğinden yararlanacaklar dört ana kategori altında değerlendirilecek. Buna göre, riskli yapıdaki bağımsız bölüm dışında kendisi veya hane halkı bireyleri adına başka konutu bulunmayan malikler ilk grubu oluşturuyor.

İkinci grupta orta ve düşük gelirli haneler yer alırken, üçüncü grupta şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, dul ve yetimleri, emekliler, en az yüzde 40 engelli bireyler ile kadın hane reisi bulunan haneler bulunuyor. Dördüncü kategoride ise enerji verimliliği yüksek binalar için ek faiz indirimi uygulanacak. A sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalarda yıllık yüzde 0,50, B sınıfında ise yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi sağlanacak. Dört kriteri birden karşılayan hak sahipleri toplamda yıllık 1,25 puana varan faiz avantajından yararlanabilecek.

İcra ve gelir şartı aranacak

Krediye başvuracak hak sahipleri için bazı finansal kriterler de belirlendi. Buna göre başvuru sahibinin açık devam eden icra veya haciz kaydının bulunmaması gerekiyor.

Ayrıca aylık kredi taksit tutarının, belgelenmiş hane halkı aylık gelirinin yüzde 70’ini aşmaması şartı aranacak. Bu kriterlerle ödeme kapasitesinin korunması ve kredi geri ödeme riskinin sınırlanması amaçlanıyor.

Başvuru süreci e-Devlet ve banka üzerinden işleyecek

Başvuru süreci, lisanslı müteahhit ile sözleşme yapılmasıyla başlayacak. Riskli yapı malikleri, Bakanlığın ŞANTİYE-M sistemine kayıtlı müteahhitlerle anlaşacak ve gerekli yetki belgeleri sisteme yüklenecek.

Yapım ruhsatını alan müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine proje bilgilerini girerek başvuruyu Başkanlık onayına sunacak. Onayın ardından hak sahipleri e-Devlet üzerinden ön başvurularını tamamlayacak, son aşamada ise gerekli belgelerle protokol imzalanan banka şubesine fiziki başvuru yapacak.