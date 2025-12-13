Bakan Kurum'dan 'Yerinde Dönüşüm Projesi' açıklaması

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilen 18 ilde Yerinde Dönüşüm Projesi hayata geçirildi. 30 Haziran’da başvuruları tamamlanan proje kapsamında bugüne kadar 121 bin bağımsız bölüm destekten yararlandı. Zemin etüdü yapılan alanlarda, orta, ağır hasarlı ya da yıkık konutların yerinde yeniden inşası sağlandı.

750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi

Proje kapsamında konut sahiplerine 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi ve 40 bin lira proje desteği verildi. İş yerleri için 400 bin lira hibe ve kredi sağlanırken, ahırlı konutlar için destek tutarı 1 milyon liraya kadar çıktı. Bu desteklerle vatandaşların güvenli konutlara hızla kavuşması hedeflendi.

455 bin konut teslim edilecek

TOKİ, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve ilgili kurumların koordinasyonunda 11 ilde 3 bin 481 şantiyede yürütülen çalışmaların yıl sonunda tamamlanması planlanıyor. 27 Aralık’ta düzenlenecek törenle teslim edilen konut sayısının 455 bine ulaşması bekleniyor.

“Zamana karşı yarışıyoruz”

Bakan Kurum, Kahramanmaraş’ta 5 ayda tamamlanan konutlara yerleşen ailelerin huzurla yaşadığını belirterek, vatandaşların anahtarlarını bir an önce teslim etmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.