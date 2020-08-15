Başakşehir Belediyesi'nden sosyal konut projesi

15 Ağustos 2020

“Herkes için konut, herkes için mutlu bir yuva” sloganıyla satışa sunulan sosyal konut projesini, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tanıttı. Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Başkan Kartoğlu, “Sosyal konut projemizle sosyal belediyecilik ödevimizi yapmış olduk; şehrin merkezinde, uygun şartlarda vatandaşlarımıza bir proje sunduk.” dedi.

Başakşehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk deprem izolatörlü konutlarının ardından şimdi de sosyal konut projesi için kolları sıvadı. Akar Grup ile iş birliği yaparak Bahçeşehir’de “Yuvam Bahçeşehir Evleri” projesini hayata geçirecek olan Başakşehir Belediyesi, projenin tanıtımını Yuvam Bahçeşehir Evleri satış ofisi önünde yaptı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun katıldığı programa medya ve vatandaşların ilgisi yoğundu.

“İstanbul’un en iddialı mütevazı projesi”

Gazeteci Hakan Çelik’in sunuculuğunu yaptığı programda konuşan Akar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Pamuk, herkesin ev sahibi olabilmesi için ‘Herkes için mutlu bir yuva’ sloganıyla yola çıktıklarını söyledi. İstanbul’un en iddialı mütevazı projesini satışa sunduklarını ifade eden Pamuk, “Konumu, ulaşımı ve eşsiz göl manzarasıyla sadece bir yuva değil yeni bir hayatın anahtarını sunuyoruz.” diye konuştu. Pamuk, projenin 24 ay sonra teslim edileceğini de belirtti.

“Şehrin dışına değil merkezine sosyal konut”

Tanıtım toplantısında Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu bir konuşma yaptı. Başakşehir’in sağlık, eğitim ve ulaşımın yanı sıra zemin sağlamlığı ve örnek emsal yoğunluğuyla Türkiye ve İstanbul’un yükselen değeri olduğunu söyledi. Napolyon’un İstanbul ile ilgili söylediği sözü hatırlatan Kartoğlu, “Biraz iddialı olsa da şunu söylemek istiyorum; İstanbul bir ülke olsaydı; başkenti Başakşehir olurdu.” dedi.

“Yuvam Bahçeşehir Evleri” projesinin diğer sosyal konutların aksine şehir dışında kalan bir bölgede değil, İstanbul’un en güzel lokasyonlarından Bahçeşehir’in merkezinde inşa edileceğini söyledi. Projenin özelliklerinden de bahseden Başkan Kartoğlu, 752 konut ve 16 mağazadan oluşan bir proje yapıldığını, bunun ilk etabı olan 315 dairenin kura yöntemiyle satışa çıkarılacağını ifade etti. Yuvam Bahçeşehir Evleri’nin çevresinde alışveriş merkezleri, eğitim kurumları, üniversiteler, hastaneler ve camilerle hayatın tam merkezinde olduğunu söyleyen Başkan Kartoğlu, proje dahilinde ise otoparklar, spor salonu, sosyal alanları ve 5 bin metrekarelik doğal koru alanıyla diğer projelerden önde olacağını belirtti.

Kartoğlu’ndan yeni sosyal konut ve ulaşım açıklaması

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, tanıtım toplantısında yeni projelerini de açıkladı. Yuvam Bahçeşehir Evleri projesinin son olmayacağını söyleyen Kartoğlu, “Mavera Comfort ve Yuvam Bahçeşehir projelerinin ardından yakın zamanda alternatif projeler de duyuracağız.” dedi. Başkan Kartoğlu bir müjde de ulaşım için verdi. Başakşehir, Bahçeşehir ve Hadımköy arasında İstanbul Havalimanı’na

bağlanacak olan bağlantı yolu inşaatının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yakında başlatılacağını söyledi.