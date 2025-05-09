BETAM: Konut fiyatlarında balon etkisi azalmaya başladı

BETAM’ın TCMB verileriyle hazırladığı analiz, pandemi sonrası tüm bölgelerde konut balonunun oluştuğunu ve çoğunun sıkı para politikalarıyla sönmeye başladığını ortaya koydu.

BETAM’ın yayımladığı araştırma notunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2010 Ocak – 2025 Mart dönemine ait bölgesel konut fiyat endeksi verileri, enflasyondan arındırılarak analiz edildi. Çalışma, konut fiyatlarında yaşanan reel artışların hangi bölgelerde sürdürülebilir bir seviyenin ötesine geçtiğini ve balon niteliği taşıdığını ortaya koydu.

Balon sınırlı bölgelerde devam ediyor

BETAM’ın değerlendirmesine göre, Merkez Bankası’nın izlediği 19 bölgeden yalnızca ikisinde konut balonunun halen sürdüğü gözlemleniyor. Bu bölgeler; Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan illerini kapsayan TRA ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri illerini kapsayan TRB olarak sıralanıyor.

Diğer tüm bölgelerde ve Türkiye genelinde ise konut fiyatlarındaki balonun büyük ölçüde gerilemeye başladığı belirtiliyor.

“Konut piyasası, iktisadi politika tasarımında kritik öneme sahip”

BETAM açıklamasında, konut piyasasında yaşanan fiyat hareketlerinin iktisadi politika tasarımı açısından dikkatle izlenmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, “Bu piyasada oluşabilecek fiyat balonlarının erken tespiti ve gerekli müdahaleler, toplumun refah seviyesinin korunması açısından büyük önem taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.