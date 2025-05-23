BETAM Raporu: Konut talebi yükseldi, reel fiyat düşüşü sürüyor

BETAM ve sahibinden.com verilerine göre Nisan 2025’te konut talebi sert şekilde artarken, enflasyondan arındırılmış fiyatlarda düşüş trendi sürdü.

2020 Mayıs’tan itibaren yükseliş eğilimi gösteren reel konut fiyat endeksi, 2025 Nisan ayında 154,8 seviyesine gerileyerek düşüş trendini sürdürdü.

Bu gerileme, üç büyükşehirde de devam etti: İstanbul’da endeks 152,3, Ankara’da 184,6, İzmir’de 166,4 seviyesinde gerçekleşti.

Nisan 2025 itibarıyla reel kiralar yıllık bazda yüzde 1 düşüş gösterdi. 2023 Şubat ayında yüzde 86,6 ile zirve yapan yıllık reel kira artışı, ardından başlayan gerileme eğilimini sürdürerek son aylarda negatif bölgede kalmaya devam etti.

Kiralık ilan fiyatlarında ise yıllık artış oranı düşüş göstererek yüzde 36,5 seviyesine geriledi. Kapatılan ilanların yaşı ülke genelinde azalmaya devam etti, bu da kiralık konutların daha hızlı el değiştirdiğine işaret ediyor.

Cari fiyatlardaki yavaşlama sürüyor

Enflasyon etkisiyle yükselen cari konut fiyatları, yıllık bazda yüzde 25,6 artışla sınırlı bir tempo gösterdi. İstanbul’da cari fiyat değişimi yüzde 26, Ankara’da yüzde 34, İzmir’de yüzde 29,8 olarak kaydedildi. Geçmiş yıllardaki üç haneli artışlarla kıyaslandığında bu oranlar, cari fiyat artış hızında belirgin bir yavaşlamayı ortaya koyuyor.

Fiyat artışı yerini fiyat düzeltmesine bırakıyor

Raporda dikkat çeken bir diğer unsur, 2023'ün ortalarında yaşanan konut fiyatlarındaki zirve seviyelerin ardından yaşanan “fiyat düzeltmesi” eğiliminin hâlen devam etmesi. BETAM, hem arz hem de talep tarafında hareketliliğin arttığını ancak enflasyonun etkisinden arındırılmış reel fiyatların düşüş eğiliminde olduğunu vurguluyor.