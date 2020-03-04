“Binasını kendisi yapmak isteyen maliklerden KDV alınmasın”

04 Mart 2020

BARIŞ Sedef / İSTANBUL



Depreme dayanıksız binaların insanlar için büyük bir tehdit oluşturduğuna işaret eden Erkurtoğlu, “Son zamanlarda yaşanan depremler dayanıksız binaların daha fazla gündeme gelmesini sağladı. Bu kapsamda binalarını kendileri yenilemek isteyen mülk sahiplerine de çeşitli destekler verilmeli. Tapu desteği, KDV istisnası bunlardan bazıları” dedi. Verilecek teşviklerin konut sektörüne de ivme kazandıracağının altını çizen Erkurtoğlu, “Bu bağlamda yapılacak hamleler konut sektörüne ivme kazandırırken atıl haldeki binaların daha hızlı bir şekilde dönüşmesini de sağlayacaktır. Bu tarz destekleri devlet eliyle yaygınlaştırırsak kentsel dönüşüm konusunda da önemli girdileri elde edilmesinin önün açarız” değerlendirmesinde bulundu.



“Kentsel dönüşümün yatay mimari ile çözülmez”



Deprem toplanma alanlarının daha fazla oluşturulması, yapılacak konutlarda sosyal alanların ağrılık kazanması için kentsel dönüşümün dikey yapılaşma hususunda yapılması gerektiğinin altını çizen Erkurtoğlu, “Yatay olan konutları dikeye dönüştürdüğünüz zaman sosyal olarak dönüşüm alanlarını da daha fazla yaygınlaştırma imkânını da elde ediyorsunuz. Bu doğrultuda deprem toplanma alanlarının sayısını da artırabilirsiniz” şeklinde konuştu. Ada bazlı birleştirmelerin bazı bölgelerde yapılması gerektiğinin öneminde bahseden Erkurtoğlu, “İstanbul’da nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde ada bazlı parsel birleştirmeleri yapılmalı. Böylece yenilenemeyen istisna binalarla ilgili soru işaretleri de ortadan kaldırılmış olur. Aksi halde eski binaların dönüştürülememesi, çevresinde yapılacak yeni binalar için de büyük bir tehdit oluşturuyor” diye konuştu.



Diğer taraftan kentsel dönüşümün dikey yönde gerçekleştirilmesi halinde yeşil alan konusunda da önemli kazanımların elde edileceğini kaydeden Erkurtoğlu şunları kaydetti: “Yeşil alan ve sosyal donatı alanlarının kazandırılmasını istiyorsak kentsel dönüşümünü yatay değil dikey yönde olması gerekiyor. Aksi halde ülkemizde betonlaşmış alanlar daha fazla yer kaplamaya başlayacak. Ayrıca yıkılıp yapılamaya elverişli olmayan yapıların transfer sistemi ile mülk sahiplerinin başka bölgelere yönlendirilmesi konusu olumlu karşılanabilir. Daha yaşanabilir ve güvenli alanlara erişebilmek adına kentsel dönüşüm sürecindeki yapılaşmalar dikey yönlü olmalı. Ayrıca kentsel dönüşüm alanlarında kat sınırlaması, yani yatay mimari uygulaması gelirse mevcut binaları dönüşüme gidecek vatandaşların mülkiyet ve şerefiye hakları korunmayacağı için kentsel dönüşümün önü tıkanır.”