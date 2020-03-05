Birikimevim'den kentsel dönüşüm için yeni model

05 Mart 2020

Birikimevim, Türkiye'ye ilk kez Hakediş Usulü sistemini uygulamaya aldığını açıkladı. Yeni sistemle müteahhitlere fonlama yaparak kentsel dönüşüm sürecine destek olunacak. Telli Grup'un 31 yıldır birçok sektörde cari açık sorununun çözümüne destek veren dönüşüm projelerini hayata geçirdiğini ifade eden Birikimevim Yönetim Kurulu Başkanı Osman Telli, “Birikimevim olarak Türkiye'deki kentsel dönüşüm sürecine çözüm odaklı yaklaşıyoruz. Öncelikle devletimizin çalışmalar yaptığını, müteahhitlerimizin riskli alanları kamu kurumları ve yarı kamu kurumları ile dönüştürdüğünü biliyoruz. Fakat hala dönüştürülemeyen birçok bina var. Belediyeler bu kentsel dönüşüm konusuna ilave imar ve kat karşılığı çözümünü getirdi. Ancak bu yol, ne yazık ki yeterli olmadı. Müteahhitler, bu imar planlamasında vatandaşın dairesini küçültmek durumunda kaldı. Bu farkındalıkla Birikimevim olarak kentsel dönüşüm sürecine inovatif bir bakış açısıyla yaklaştığımızın bir kez daha altını çizmek isterim. Vatandaşlarımızın taleplerini, yaşam alanlarını kısıtlamadan hem yerinde hem de diledikleri alanda dönüşüm için sektörde bir ilk yaparak ülkemiz ve milletimiz için önemli bir finansman modeli geliştirdik ” dedi.

60 aya kadar uzayan birikim modeli

Verilen bilgilere göre; Birikimevim'in Hakediş Usulü ile vatandaşlar sisteme ayda 2.000 TL- 3.000 TL- 4.000 TL ödeme yaparak birikim oluşturuyor. Sisteme dahil olanlar birikimleri neticesinde istediği müteahhitle anlaşma yapabiliyor ve sistemden müteahhide fonlama sağlanıyor.

Ödeme süreci bir takvim dizisine oturtulurken ortalama 50-60 aya varan bir ödeme süreci gündeme geliyor. Evlerin yapım süreci ortalama 12-18 ay sürerken, vatandaşın sisteme girmesi ve evinde yaşıyor hale gelmesi 24-30 ay arası sürüyor. Ödeme şekli küçük taksitlerden oluştuğu için herkesin yararlanabileceği bir sistem meydana gelmiş oluyor.