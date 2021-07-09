Bodrum'da dönüşüm başladı

Leyla İLHAN

Son dönemde İstanbullu inşaatçıların yeni gelişim alanı olan Bodrum’da kıyılarda arsalar tükenirken, şirketler çareyi eski yapıları dönüştürmekte arıyor. İdeal Town, Örücü ve Neva Ortakent’teki sitelerde bireysel girişimlerin de katkısıyla dönüşüme başlandı. Son 30 yılda Bodrum’da turizm ve gayrimenkul alanında 30’un üzerinde projeyi hayata geçiren Çağdaş Holding’in İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, “Bodrum’un bağlı bulunduğu Muğla genelinde 2020’de toplam üretilen konut sayısı 11 bin iken sadece 2021’in ilk çeyreğinde alınan ruhsat sayısı 5 bine ulaştı. 2021 yılındaki toplam konut üretiminin 25 bini bulması bekleniyor. Dolayısıyla Bodrum’da artık kıyılarda yer kalmazken, merkezde çok fazla imarlı arsa da kalmadı. Daha çok eski kooperatiflerin yaptığı yapılar yıkılıp, dönüştürülmeye başlandı” dedi.

“Bodrum’un ‘estetik kurulu’ olmalı”

Arazi ihtiyacı için geçen yıl Cumhurbaşkanlığı tarafından Bodrum’un Ortakent Mahallesi’nde 1100 dönüm alanın inşaata açıldığını belirten Çağlar, “Bodrum’da inşaat yatırımları son yıllarda hızlanırken, olmadık yere çok inşaatlar yapılırsa tadı kaçıyor. Ayrıca göze hoş gelmeyen inşaatlar yapılıyor. Bu sorunun önüne geçmek amacıyla, içinde mimarların olduğu otoriter bir ‘estetik kurul’ oluşturulmalı. Kurul iskan sonrasını kontrol etmeli. Örneğin Bodrum’da az yapı, büyük bahçe daha fazla tercih ediliyor ve daha pahalıya satılıyor". diye konuştu.

Kiralama fiyatları yüzde 100 arttı

Pandemiyle birlikte Bodrum’da nüfusun 200 binlerden 600 binin üstüne çıktığına dikkat çeken Dağlarca Çağlar, “Bodruma olan göçün de etkisi ile marka projelerde satış fiyatları son 1,5 yılda yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi. Şu an Bodrum’da doğru yerde yapılmış yeni bir projede metrekare fiyatını 20 bin liranın altında göremezsiniz. Eski yapılarda da bu rakam 12 bin lira seviyesinde. Lüks segmentte ise 10 bin Euro’ya kadar ulaşıyor. Kiralamada da benzer bir durum söz konusu. Mesela Turgutreis’deki Swissotel Resort Bodrum Beach’te bir villada pandemi öncesi aylık ortalama kiralama bedeli 15 bin Euro seviyesindeydi. Şimdi ise bu rakam 30-35 bin Euro seviyesinde. Sezonda bu villa kiralamasını 1 milyon TL gibi düşünebilirsiniz. Satış tarafında da yine örnek vermek gerekirse; Bitez’de yer alan bir villayı 1,5 sene önce 3 milyon liradan satmaya çalışıyorduk, 6 ay önce 5 milyon 250 bin liraya sattık. Bekleseydik şimdi 7 milyon lira değerinde olacaktı” dedi.

Öte yandan Bodrum Belediyesi yetkilileri, yapı stoku eski olan birçok sitenin sakinlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuru yaparak dönüşüm talebinde bulunduğunu ve bu kapsamda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

“Bodrum’a 120 milyon Euro’luk yatırım yapacağız

Bölgenin köklü firması olarak Çağdaş Holding’in pandemide yatırımlarına devam ettiğini ifade eden Dağlarca Çağlar, “Bodrum’un doğasına, kültürüne, tarihine uygun; mimarisiyle Bodrum’la uyumlu projeleri hayata geçiriyoruz. Şu anda Cennet Koyu’nda 19 villalık ikinci etabımıza, Gündoğan’da 6 villalık bir butik gayrimenkul yatırımımıza ve Yokuşbaşı’ndaki Swissotel Residences Bodrum Hill projemize devam ediyoruz. Bu 3 yatırımın tutarı 120 milyon Euro ve seneye hazır olacak.

Ayrıca Yalıkavak’ta da büyük bir arsa için görüşme sürecindeyiz.” açıklamasında bulundu. Çağdaş Holding’in inşaattan, yapı markete, mermer fabrikasından, hazır betona, peyzajdan teknoloji perakendesine, enerjiden turizme kadar birçok sektörde Bodrum’un nabzını tuttuğunu hatırlatan Dağlarca Çağlar, “Yeni kurduğumuz Bodrum Villas şirketimizle de bize ait olmayan projelerde peyzajdan, güvenliğe kadar geniş concierge sistemi ile kiralama yönetimi tarafında büyümeyi planlıyoruz” dedi.

“Kripto para yatırımcılarını Türkiye’ye çekiyoruz”

2018 yılında Bodrum’da Çağdaş Holding bünyesinde kurulan Bitci Teknoloji’nin, bugün dünyanın sayılı blockchain şirketlerinden biri haline geldiğini ifade eden Dağlarca Çağlar, “Biz blockchain’in geleceğin sistemi olduğuna inanıyoruz. Buna Türkiye de inanıyor. Kripto para kullanıcı sayısı bakımından dünyada ilk beşteyiz. Uluslararası anlaşmalar, teknoloji ihracatı ile kripto para yatırımcılarını Türkiye’ye çekiyoruz. Türk kripto borsasında işlem yapmalarını sağlıyoruz. Devletin de denetim ve vergilendirme sürecini netleştirmesi ile sektörün hızlı büyüyeceğini düşünüyorum. Kural ve nizam olduğunda dünya için büyük bir fırsat. Bizde Türkiye için bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.