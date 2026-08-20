Boğaz'daki 55 milyon dolarlık yalı satılırsa, devletin kasasına girecek rakam belli oldu

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İstanbul Boğazı'nın en değerli noktalarından Kanlıca'da bulunan Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı yeniden satış gündeminde. Kaynak: dunya.com

Merhum iş insanı Faruk Yalçın'ın ailesine ait tarihi yalı için 55 milyon dolar, yani yaklaşık 2 milyar 640 milyon TL isteniyor. Kaynak: dunya.com

Satışın bu bedel üzerinden gerçekleşmesi halinde sadece alıcı ve satıcıdan tahsil edilecek tapu harcı bile 100 milyon liranın üzerine çıkacak. Kaynak: dunya.com

Önce 70 milyon dolar istediler

Faruk Yalçın, Kanlıca'daki Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı'nı 1989 yılında satın aldı ve restore ettirdikten sonra ailesiyle burada yaşamaya başladı. Kaynak: dunya.com

Yalçın'ın 2008'deki ölümünün ardından yalı çocuklarına kaldı. Aile tarihi yalıyı daha önce elden çıkarmaya çalıştı ancak alıcı bulunamadı. Bunun üzerine satış bir emlak şirketine bırakıldı.

Yalı için başlangıçta 70 milyon dolar istendi. Bu rakam üzerinden alıcı çıkmayınca satış fiyatı 55 milyon dolara kadar indirildi. Kaynak: dunya.com

Mirasçıları satış için anlaştı

"Faruk Yalçın Yalısı" olarak da bilinen yapının mirasçıları arasında Yalçın'ın ilk evliliğinden çocukları Osman, Hatice, Ayşe ve İsmail Yalçın ile ikinci evliliğinden dünyaya gelen Süreyya Yalçın bulunuyor. Kaynak: dunya.com

Sabah Günaydın'dan Bülent Cankurt önceki gün mirasçıların yalının satışı konusunda anlaşmaya vardığını kaleme aldı. Kaynak: dunya.com

55 milyon dolara satılırsa devlet ne kadar alacak?

Yalının istenilen 2 milyar 640 milyon TL üzerinden satılması halinde tapu harcı dikkat çekici bir rakama ulaşacak. Kaynak: dunya.com

Gayrimenkul satışlarında standart tapu harcı, satış bedelinin alıcı ve satıcı için ayrı ayrı yüzde 2'si olmak üzere toplam yüzde 4'ü üzerinden hesaplanıyor. Kaynak: dunya.com

Böylece satışın 2 milyar 640 milyon TL üzerinden gerçekleşmesi ve bedelin bu tutar üzerinden beyan edilmesi halinde devletin kasasına toplam 105 milyon 600 bin TL tapu harcı girecek.

Satıştan ayrıca gelir vergisi çıkmayabilir

Burada yalının miras yoluyla edinilmiş olması önemli. Kaynak: dunya.com

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın düzenlemelerine göre miras veya bağış yoluyla bedelsiz edinilen gayrimenkullerin satışından doğan kazanç, kural olarak değer artışı kazancı kapsamında vergilendirilmiyor. Kaynak: dunya.com

Dolayısıyla Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı Faruk Yalçın'ın ölümünün ardından bugünkü sahiplerine doğrudan miras yoluyla geçtiyse ve sonrasında hisselerin edinim biçimini değiştiren farklı bir işlem gerçekleşmediyse, satış nedeniyle ayrıca değer artışı kazancı vergisi doğmayabilir.

Bu nedenle satış gerçekleşirse devlet açısından hesaplanabilen en net kalem 105,6 milyon TL'lik tapu harcı olacak. Kaynak: dunya.com

Daha önce de milyon dolarlık yalı satışı yapıldı

Yalçın ailesinin Boğaz'daki tek büyük gayrimenkul satışı bu değil. Kaynak: dunya.com

Faruk Yalçın'ın yeğeni Neşet Yalçın, Üsküdar'daki tarihi Abdülgaffar Karacadağ Yalısı'nı daha önce 42 milyon dolardan satışa çıkardı. Kaynak: dunya.com

Yalı, 2024 yılında 32 milyon dolara, "Petrol Kralı" olarak tanınan iş insanı Ercüment Cafer Bayegan'a satıldı. Kaynak: dunya.com