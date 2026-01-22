Boş konutların emlak vergisi ikiye katlanıyor

Yunanistan’da bankalar ve kredi/borç yönetim şirketleri, kullanılmayan ve kapalı durumda tutulan gayrimenkuller için bu yıl iki kat emlak vergisi ödemek zorunda kalacak. Düzenleme, özellikle piyasada konut arzını artırmaya yönelik bir baskı aracı olarak değerlendiriliyor.

Bağımsız Kamu Gelirleri Kurumu (AADE), finansal kuruluşların elindeki kapalı gayrimenkulleri tek tek tespit etmek için kapsamlı bir kayıt ve envanter çalışması yürütecek. Bu çalışma, uygulanacak ek vergi yükünün doğru biçimde hesaplanması amacıyla yapılacak.

Maliye Bakanlığı yetkililerine göre hedef net: boş duran evleri kiralık ya da satılık olarak yeniden piyasaya sokmak. Böylece hem konut arzının artması hem de son dönemde yükselen kira ve konut satış fiyatlarının kontrol altına alınması amaçlanıyor.

Vergi bildirimleri şubat sonunda gelecek

İki kat emlak vergisini yansıtan vergi tahakkuk bildirimlerinin Şubat ayı sonuna kadar mülk sahiplerine gönderileceği belirtildi. Düzenleme 2028 yılına kadar geçerli olacak.

Kaç gayrimenkul etkilenecek?

Resmi verilere göre Yunan bankalarının elinde yaklaşık 8 bin 300 gayrimenkul, kredi/borç yönetim şirketlerinin kontrolünde yaklaşık 11 bin gayrimenkul bulunuyor. Bu portföyün yaklaşık 7 bini konut niteliğinde.