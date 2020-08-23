Bursa’da kentsel dönüşümle ‘tarihi yapılar’ ortaya çıkacak

23 Ağustos 2020

ERKAN ÇAKAN – BURSA

Bursa’da ‘2023’e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye’ programı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla dün eş zamanlı olarak yıkımlar başladı. Ulucami çevresinin düzenlenmesi, tarihi yapıların ortaya çıkarılması için hazırlanan Çarşıbaşı Meydan Projesi kapsamında hanlar bölgesindeki binalar, Çelik Palas Oteli’nin arkasında yer alan atıl vaziyette risk oluşturan 40 dönüm alandaki metruk yapılar yıkıldı. Bakan Kurum, “Burada Bursa'nın en vizyoner projelerinden olacak Çekirge Teras Projesi'ni hayata geçiriyoruz. 40 bin metrekarelik bir alan ve bu alanın yüzde 90-95'i yeşil alan olacak” dedi.

Bakan Murat Kurum, ‘Yeni Bursa’ hayaliyle çalıştıklarını belirterek, Bursa’nın gelecek 100 yılına damga vuracak süreci başlattıklarını, şehrin en büyük tarihi ve kültürel ihya sürecine başladıklarını söyledi. Kurum, “Üç ayrı noktada yıkım çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Çarşıbaşı Meydan Projesi’nden, Çekirge Teras Projesi’ne, yeni spor kompleksinden sıcaksu termal turizm tesisi ve deprem dönüşüm konutlarına, millet bahçelerinden yeni sosyal konutlara kadar birçok projemize başlıyoruz. 81 ilimize 81 milyon metrekarelik alana Millet Bahçesi yapma hedefiyle çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Şu ana kadar 23 Millet Bahçe'mizi milletimizin hizmetine sunduk. 184 projemizde çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

1.5 milyar liralık dokuz proje devam ediyor

23 ilde tarihi şehir merkezlerini yeniden ihya ettiklerini anımsatan Kurum, Bursa’daki proje için ilk etapta büyükşehir belediyesine 50 milyon lira tahsis ettiklerini ifade etti. Bursa'da 292 milyon lira değerindeki 774 konutluk projenin sürdüğünü anlatan Kurum, "İlaveten, 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerimiz kapsamında, Bursa’da 3.771 yeni sosyal konut daha yapıyoruz. 2003’ten bugüne içmesuyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi gibi sektörlerde; tam 4.3 milyar lira tutarında 194 projemizi tamamladık. 1.5 milyar liralık dokuz projemiz de Bursa’nın tüm ilçelerinde devam ediyor" ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, her yıl 300 bin olmak üzere beş yılda 1.5 milyon konutu dönüştüreceklerini belirtti.