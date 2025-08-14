  1. Dünya Gazetesi
Büyük sitelere gündüz bakım evi şartı geliyor

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle birlikte parklarda yer altına afet ve acil durumlar için elektrik ve haberleşme altyapısı, 150’den fazla konut bulunan projelerde gündüz bakım evleri inşa edilecek. Değişiklikle aynı zamanda imar planı olmayan bölgelerdeki yapıların iyileştirilmesi ve güncellenmesi kolaylaşacak.

Çevre, Şehircilik ve İk­lim Değişikliği Ba­kanlığı Mesleki Hiz­metler Genel Müdürlüğü ta­rafından hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’n­de yapılan değişiklikler, Res­mi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzen­lemelerle birlikte özellikle çocuk gündüz bakımevi, sağ­lık merkezleri ve afet mü­dahale alanları konusunda önemli adımlar atıldı.

Acil durum alt yapısı oluşturulacak

Yönetmelik değişikliği ile parkların afetlere karşı nite­likli toplanma alanları olma­sının önü açıldı. 5 bin metre­kare ve üzeri parklarda, afet sonrası ihtiyaçların karşılan­ması için zemin altında kana­lizasyon, mekanik ve elektrik tesisatı ile haberleşme alt­yapısı sağlanabilecek. İtfai­ye birimince gerekli görülen sayıda yangın musluğu ko­nulması sağlandı. Ayrıca, he­likopter iniş alanı yapımı gi­bi adımların usul ve esasları da belirlendi. Yine nüfus yo­ğunluğunun yüksek olduğu park alanlarında kamuya ait sağlık tesisleri de kurulabi­lecek. Ayrıca, konutla birlik­te ticaretin yapılabildiği par­sellerde, yapı inşaat alanı 25 bin metrekareden ve bağım­sız bölüm sayısı 250’den fazla projelendirme yapılması du­rumunda müstakil binada ai­le sağlığı merkezleri yapımı zorunlu kılındı.

TOKİ için zorunluluk yok

Düzenleme kapsamında belirli bir büyüklüğün üze­rindeki parsellerde çocuk gündüz bakımevi yapılma­sının önü açıldı. Buna göre, yapı inşaat alanı 15 bin met­rekareden büyük ve bağım­sız bölüm sayısı 150’den faz­la olan projelerde, 0-66 aylık çocukların eğitim, gelişim, bakım, korunma ve beslen­me ihtiyaçlarını karşılayacak müstakil gündüz bakımevle­ri inşa edilmesi zorunlu ola­cak. Kamuya ait alanlarda ka­mu kurumları tarafından ya­pılan veya yaptırılacak toplu konutlarda bu zorunluluk uy­gulanmayabilecek.

İmar planı iptallerinde tadilat kolaylığı

Değişiklikle, imar planı ip­talleri nedeniyle yürürlükte olan bir imar planı bulunma­yan parsellerdeki iskanlı yapı­larda tadilat yapılmasına iliş­kin düzenlemeler de hayata geçirildi. Bu sayede, imar pla­nı olmayan bölgelerdeki yapı­ların iyileştirilmesi ve güncel­lenmesi kolaylaşacak.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL