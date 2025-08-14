Büyük sitelere gündüz bakım evi şartı geliyor

Çevre, Şehircilik ve İk­lim Değişikliği Ba­kanlığı Mesleki Hiz­metler Genel Müdürlüğü ta­rafından hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’n­de yapılan değişiklikler, Res­mi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzen­lemelerle birlikte özellikle çocuk gündüz bakımevi, sağ­lık merkezleri ve afet mü­dahale alanları konusunda önemli adımlar atıldı.

Acil durum alt yapısı oluşturulacak

Yönetmelik değişikliği ile parkların afetlere karşı nite­likli toplanma alanları olma­sının önü açıldı. 5 bin metre­kare ve üzeri parklarda, afet sonrası ihtiyaçların karşılan­ması için zemin altında kana­lizasyon, mekanik ve elektrik tesisatı ile haberleşme alt­yapısı sağlanabilecek. İtfai­ye birimince gerekli görülen sayıda yangın musluğu ko­nulması sağlandı. Ayrıca, he­likopter iniş alanı yapımı gi­bi adımların usul ve esasları da belirlendi. Yine nüfus yo­ğunluğunun yüksek olduğu park alanlarında kamuya ait sağlık tesisleri de kurulabi­lecek. Ayrıca, konutla birlik­te ticaretin yapılabildiği par­sellerde, yapı inşaat alanı 25 bin metrekareden ve bağım­sız bölüm sayısı 250’den fazla projelendirme yapılması du­rumunda müstakil binada ai­le sağlığı merkezleri yapımı zorunlu kılındı.

TOKİ için zorunluluk yok

Düzenleme kapsamında belirli bir büyüklüğün üze­rindeki parsellerde çocuk gündüz bakımevi yapılma­sının önü açıldı. Buna göre, yapı inşaat alanı 15 bin met­rekareden büyük ve bağım­sız bölüm sayısı 150’den faz­la olan projelerde, 0-66 aylık çocukların eğitim, gelişim, bakım, korunma ve beslen­me ihtiyaçlarını karşılayacak müstakil gündüz bakımevle­ri inşa edilmesi zorunlu ola­cak. Kamuya ait alanlarda ka­mu kurumları tarafından ya­pılan veya yaptırılacak toplu konutlarda bu zorunluluk uy­gulanmayabilecek.

İmar planı iptallerinde tadilat kolaylığı

Değişiklikle, imar planı ip­talleri nedeniyle yürürlükte olan bir imar planı bulunma­yan parsellerdeki iskanlı yapı­larda tadilat yapılmasına iliş­kin düzenlemeler de hayata geçirildi. Bu sayede, imar pla­nı olmayan bölgelerdeki yapı­ların iyileştirilmesi ve güncel­lenmesi kolaylaşacak.