Çalışanların sadece yüzde 35’i ofisinden memnun

13 Aralık 2019

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı ile Akademetre Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Zeytin’in, Gayrimenkulün Büyük Buluşması/RE360’ta ‘Gayrimenkulde Karşılanmamış Beklentiler’ başlıklı sunumlarında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Bu sonuçlara göre, ofis beklentisinde, yüzde 92’yle ulaşım kolaylığı, ofis memnuniyetsizliğinde de yüzde 27.7 ile çevresinde kafe ve restoran bulunmaması ilk sırada yer aldı.

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı ve Akademetre Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Zeytin, Gayrimenkulün Büyük Buluşması/RE360’ta ‘Gayrimenkulde Karşılanmamış Beklentiler’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda Yazıcı ve Zeytin, Türkiye’deki mevcut ofisler ile paylaşımlı ofislere ilişkin tespit ve beklentileri tüm detaylarıyla ortaya koydular.

Öncelikle mevcut ofislerin bir özetinin çıkarıldığı sunumda, çalışanların sadece yüzde 35.2’sinin ofisinden memnun olduğu, 49.6’nın ise memnuniyette kararsız oldukları belirlendi. Ofisteki memnuniyetsizlik sıralamasında, yüzde 27.7 ile çevresinde kafe ve restoranların olmaması ilk sırada yer aldı. Sıralamada yüzde 23.8 oranıyla trafik ve çevre gürültüsü, yüzde 23.5’le alışveriş yerlerine yakın olmaması, yüzde 19.3 oranıyla toplu ulaşıma uzak olması, yüzde 15.4’le bahçe olmaması, yüzde 14.9’la yeterli otopark alanının olmaması, yüzde 13.0 oranıyla da dinlenme alanlarının bulunmaması yer alıyor. Listenin son sırasında ise yüzde 10.8 ile asansör yetersizliği var.

Ulaşım kolaylığı, internet ve sessizlik isteniyor



Yazıcı ve Zeytin’in birlikte gerçekleştirdiği sunumda ofisten beklentiler de göz önüne serildi. Ofisten beklenen temel özelliklerde yüzde 91.9’la ulaşım kolaylığı ilk sırada yer aldı. Ulaşım kolaylığını, yüzde 91.5’le fiber internet altyapısı ve erişimi, yüzde 91.0’le çalışma ortamının gürültüsüz olması takip etti. Ofisin, ayırt edici özelliklerinde ise, yüzde 89.0’lık oranıyla güvenlik sisteminin üst düzey olması, ofis beklentisinin heyecan verici bölümünde de asansör bekleme süresinin minimum olması (yüzde 86.4) ilk sıralarda bulunuyor.

Yeni nesil, enerjik ve fonksiyonel ofiste daha verimli

Dikkat çeken sunumda, ofisin çalışanlar üzerindeki verimliliği, motivasyonu da dile getirildi. Bu konuda, “Çalışılan ortam yalnızca masa ve sandalyelerden oluştuğunda fabrikadan farksız. Özellikle Y kuşağı için verimlilik, çalışılan ortamdan bağımsız değil. Sosyal olanakları yoğun, mimari açıdan düşünülmüş, enerjik ve fonksiyonel ofislere beklenti yüksek. Plaza ofisleri mimari açıdan bu vaade yakın olsa da enerji anlamında yetersiz, fazla soğuk bulunuyor” ifadeleri kullanıldı.

Bu tespitle ideal ofis kriterleri de ortaya çıkarıldı. İdeal ofis kriterlerinde, yüzde 20.2 oranıyla aydınlık ve güneşli olması ilk sırada geliyor. İkinci sırayı 19.7 ile dinlenme alanı, üçüncü sırayı yüzde 17.6 ile havalandırma, dördüncü sırada ise yüzde 15.8’le genişlik ve ferahlık isteniyor. Listenin sıralaması şöyle: “Konfor (yüzde 14.5), temizlik (yüzde14.5), yeşil alanlar (yüzde 11.8), şık dekorasyon (yüzde 10.9), teknolojik altyapı (yüzde 9.4) ve spor salonu (yüzde 7.8).”

Paylaşımlı ofisin avantaj ve dezavantajları

Sunumda, günümüzde yaygın olarak tercih edilen paylaşımlı ofislerle ilgili tespitler ile beklentiler de açıklandı. Paylaşım ofis denince, akıllara ilk etapta, uygun fiyatlı olması (yüzde 21.6) ile ortak çalışma alanının (yüzde 9.9) geldiği belirtilerek, paylaşımlı ofis kullanımına yönelik motivasyon sıralamasına da yer verildi. Bu sıralamaya göre de, yüzde 59.5 ile daha verimli çalışma ortamı, yüzde 54.3 ile networking, yüzde 41.2 ile de sosyalleşme olanağı sağlanıyor.

İdeal paylaşımlı bir ofiste olması gerekenler de şöyle belirtildi: “Fiziksel olarak, telefonla kişisel görüşmelerin yapılabileceği özel kabinler, hizmet bakımından posta kargo takibi ve teslimi, proje olarak bulunduğu binada otoparkı olmalı. Ayrıca tesiste, en son teknoloji ekipmanları kullanılmalı.”

Paylaşımlı ofis kullanımına yönelik bariyer sıralamasında da yüzde 39.8 ile kalabalıklık ilk sırada. Kalabalıklığı yüzde 29.3’le ofis kiralamaya göre yüksek maliyetli olması, yüzde 16.5 ile de başka firmalarla birlikte olmanın kurum imajı için bir dezavantaj oluşturması takip ediyor.