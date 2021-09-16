Çanakkale Köprüsü arsa fiyatlarını bir yılda yüzde 150 arttırdı

Leyla İLHAN

Pandemide arsa alımları artarken, Çanakkale Köprüsü’nün yapıldığı Lapaseki ve çevresi arsa yatırımı yapanların gözdesi haline geldi. Köprünün 18 Mart’ta açılması beklenirken, bölgede fiyatlar yüzde 150 arttı. Köprünün ana bağlantı noktası olan Lapseki ve civarında henüz imara açılmamış arazilerin metrekare fiyatları 40 TL’ye, imarlı arazilerde fiyatlar minimum 100 TL’ye çıktı. Hakan Erilkun Danışmanlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Erilkun, “Hem Kuzey Marmara Otoyolu’nun en önemli bağlantı noktası olması, hem de toprakların çok verimli, ikliminin de elverişli olması, bölgeye talebi artırırken, Çanakkale Köprüsü’nün iki yakayı birleştirecek olmasıyla bölgeyi Türkiye’nin en hızlı yükselen değeri haline getirdi” dedi.

"Deniz gören araziler borsa hızıyla el değiştiriyor"

“Şu anda en fazla talep gören noktalar köprü ayağının bulunduğu Lapseki ve civarı köyler. En fazla hareketlilik eski bir Rum köyü olan Güreci, Çardak, Mecidiye ve Gazi Süleyman Paşa mevkileri. Bu noktalar bölgenin en nezih noktaları ve 1/1000’lik imar planlarının açıklanmasıyla arazi vasfındaki pek çok yerin arsa niteliği kazanma durumu sözkonusu olacak. Bu nedenle pek çok yatırımcı bu noktalardan yer topluyor, özellikle deniz gören araziler adeta borsa hızıyla el değiştiriyor” diye konuştu. Bu sonucunda bölgede fiyatların 1 yılda yüzde 150 arttığını aktaran Erilkun, “Büyük, küçük tüm birikimleriyle yatırımcılar Çanakkale’de toprak alımı yapmaktalar. Çok değil 15 ay önce Güreci’de dönümü 25 TL’ye yer bulabilmek mümkün iken bugün aynı toprağın dönümünü 65 TL’den aşağı bulmanız mümkün değil” dedi.

"Yatırımcılar da satışa geçti"

Remax Troia Broker’larından Aytek Topuzoğlu da arsa fiyatlarında yaşanan artışa dikkat çekti. 1 yıl öncesine kadar 35 TL’ler seviyesinde satılan imarsız arsaların metrekare fiyatının bugünlerde 60 TL’leri bulduğunu belirten Topuzoğlu, “Çanakkale bölgesinde yabancıya satılamaz şerhi olduğu için ağırlıkla İstanbul gibi büyük illerden gelen yerli alıcılar bölgede alım yapıyor. Çünkü köprünün bölgeye kazandıracağı hareket gözönünde bulunduruluyor. Köprünün ulaşım kolaylığı sağlamasıyla Biga gibi sanayi bölgesine yeni yatırımları çekeceği düşüncesiyle Biga’dan alımlar artıyor. Aynı zamanda köprünün ayağının olduğu Lapseki bölgesinde yüksek fiyat artışları oldu. Hatta yatırımlık arsa alanlar bu fiyatlarla ikinci ve üçüncü satışlara geçti. Metrekaresine 100 TL’ye kadar fiyat isteyenler de oluyor” bilgisini paylaştı.

"Asıl artış imar planlarından sonra"

Çanakkale Köprüsü’nün 18 Mart’ta açılacağının belirtilmesiyle arazi fiyatlarının bir kez daha ve en az yüzde 20 oranında artış gösterdiğini aktaran Hakan Erilkun şöyle konuştu: “Özellikle köprü ayağının takılmasıyla beraber köprüye yakın yerlerdeki hareketlilik yoğunlaştı. Büyük yatırımcıların önceden topladığı pek çok yer değerlendi, büyük parsellerin çoğu zaten tükenmiş durumda. Asıl hareketlilik üçüncü köprü ve Kanal İstanbul’da olduğu gibi Çanakkale’de de köprü açılışından sonra imar planlarının açıklanmasıyla yaşanacak.”