Çin’de gayrimenkul krizi: 1 milyar doları aşan kredi temerrüt riski altında

Çin’in yıllardır süren emlak krizinde yeni bir risk büyüyor. Hong Kong merkezli geliştirici Parkview Group, vadesi bu Cuma dolacak 940 milyon dolarlık kredisini bir yıl uzatmak istiyor; ancak sürece dahil olan Tayvanlı Bank of Panhsin henüz onay vermedi. Bu nedenle temerrüt riski giderek artıyor.

260 milyon dolarlık krediyi ödemediler

Diğer yandan, Gaw Capital Partners liderliğindeki fon, bu hafta vadesi dolan 260 milyon dolarlık kredinin ödemesini kaçırdı. Alacaklılar birkaç gün içinde temerrüt ilan edebilir.

Temerrüde zorlamak yüksek zarar riski

Kredilerde yer alan HSBC, Hang Seng Bank, UOB ve bazı Tayvanlı bankalar kritik bir karar aşamasında. Kredileri sürekli uzatmak çözüm getirmiyor; ancak borçluyu temerrüde zorlamak da yüksek zarar riskini beraberinde getiriyor.

Çin ve Hong Kong’daki emlak çöküşü şimdiye kadar yüz milyarlarca dolarlık tahvil temerrüdüne yol açtı ve banka kredilerinin de artık güvenli olmadığı görülüyor.

Satış yoluyla zarar azaltmak da cazip değil: 2023–2024’te Çin ticari gayrimenkullerinin zorunlu satışları 16 milyar doları buldu ve rekor seviyeye ulaştı.

Parkview ve Gaw Capital varlık satışında başarısız oldu

Parkview’ın Pekin Chaoyang’daki ikonik Parkview Green kompleksi krediye teminat olarak gösterilmiş olsa da yeterli nakit akışı üretmiyor. Şirket geçen yıl varlığı satışa çıkardı ancak alıcı bulunamadı.

Benzer şekilde, Gaw fonunun teminatı olan Şanghay’daki Ocean Towers ofis binası için de alıcı çıkmadı.

Gaw Capital ayrıca Şanghay’daki bir yaşam bilimleri parkı için 110 milyon dolarlık krediyi yeniden finanse etmek üzere bankalarla görüşüyor.

Asya bankacılık sistemi ne kadar dayanacak?

Bu krediler, Çin’in gayrimenkul patlaması döneminde verilen ve genellikle Çin içi varlıklarla teminatlandırılan, yabancı kreditörlere sınırlı hukuki hak tanıyan yapılar.

Sektörün derin gerilemesiyle birlikte bankaların risk algısı hızla değişiyor.

Asya bankacılık sisteminin Çin emlak krizinin yeni aşamasına ne kadar dayanabileceği merak konusu.