Çin’de konut krizine karşı destek paketi

Çin hükümeti, ülke ekonomisinin en zayıf halkalarından biri haline gelen emlak sektörünü canlandırmak için yeni bir destek paketi hazırlıyor.

Pekin, ilk kez konut alacaklara mortgage sübvansiyonu verilmesi, mevcut ev kredisi sahiplerine uygulanan gelir vergisi iadelerinin genişletilmesi ve gayrimenkul alım-satımındaki işlem maliyetlerinin azaltılması gibi kapsamlı adımları değerlendirmeye aldı.

Yeni paket, yıllardır devam eden konut piyasası çöküşüne karşı atılacak en güçlü hamlelerden biri olarak görülüyor.

Hanehalkının serveti azaldı

Çin’deki emlak fiyatlarındaki düşüş, hanehalkının servetini azaltırken tüketim harcamalarını da ciddi biçimde baskılıyor. Aynı zamanda, geri ödenemeyen krediler nedeniyle bankaların bilançoları üzerinde büyüyen riskler yaratıyor.

Uzmanlar, kapsamlı bir teşvik programının piyasa güvenini artırabileceğini ancak yapısal sorunların çözümü için uzun vadeli reformların da gerektiğini belirtiyor. Pekin yönetimi ise paketin ne zaman devreye alınacağı konusunda kesin bir karar vermiş değil.