Damla Kent projesi için talep toplama süreci başladı

İstanbul Başakşehir’de ha­yata geçirilecek Damla Kent projesine ait Gayri­menkul Sertifikası’nda talep toplama süreci başladı. Em­lak Konut Gayrimenkul Yatı­rım Ortaklığı’ndan (GYO) ya­pılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ ve Emlak Konut GYO ta­rafından hayata geçirilen Gay­rimenkul Sertifikası modeliyle, küçük paylarla yatırım yapıla­bilecek. Farklı gelir gruplarının konut sahibi olabilmesini he­defleyen bu yeni yatırım aracı, yatırımcılara hem konut edin­me hem de alım-satım yoluy­la birikimlerini değerlendirme fırsatı tanıyor. Halka arz fiyatı 7,59 lira olarak belirlenen serti­fikalar, Borsa İstanbul’da “DM­LKT” işlem koduyla işlem gö­rüyor. Sertifikalarda talep top­lama süreci, 8 Ağustos’ta sona erecek.

Gayrimenkul Sertifikası nasıl alınır?

Damla Kent projesinden ev almak ya da gayrimenkul ya­tırımı yapmak isteyen vatan­daşların izleyeceği yol harita­sı şu şekilde belirlendi: “Yatı­rım hesabı olan herkes hisse senedi alır gibi Gayrimenkul Sertifikası alabilir. Gayrimen­kul Sertifikası almak için, Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere her­hangi bir banka veya aracı ku­rumlardan yatırım hesabı ol­ması gerekir. Banka veya ara­cı kurum şubelerinden ya da mobil-internet uygulamalar­dan yatırım hesabı açılabilir. Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesap borsa işlemlerine uygun hale getirilir. Bir serti­fikanın pay adet fiyatı 7,59 li­ra olarak belirlenmiştir. Gayri­menkul Sertifikası alımında alt limit bir adet sertifika bedeli­dir ve üst limit bulunmamak­tadır. 4-8 Ağustos 2025 tarih­leri arasında, tüm banka ve ara­cı kurumlarda bulunan yatırım hesaplarınız üzerinden talep­te bulunulabilir. Mobil veya in­ternet şubeleri üzerinden İş­lemler-Yatırım ve Hisse Sene­di- Halka Arz İşlemleri-Talep Girişi adımları izlenir. Talep Edilen Menkul Kıymet bölü­münden “DMLKT” işlem ko­du seçilerek, alınmak istenen sertifika adedi girilerek işlem onaylanır. Sertifikalar 14 Ağus­tos 2025’ten itibaren Borsa İs­tanbul’da işlem görecektir.”

Yatırımcılar sertifika biriktirerek ev sahibi olacak

Damla Kent projesinin hal­ka arz olacak ilk etabında yer alan 1540 konut, Gayrimenkul Sertifikası modeliyle satışa su­nulacak. Yatırımcılar sertifi­kalarını biriktirerek ev sahibi olabilir ya da Borsa İstanbul’da alım-satım yaparak birikimle­rini değerlendirebilir.

Başakşehir’de hayata geçiri­lecek olan 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire seçenekleriyle her ihtiyaca cevap veren proje, eği­tim kurumlarına, hastanelere ve camilere yakınlığıyla hayatı kolaylaştırıyor.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne yakın olan Damla Kent projesi, İstanbul Havalimanı’na ise sadece 20 ki­lometre uzaklıkta. Ayrıca, Ku­zey Marmara, Avrupa Otoyolu, Basın Ekspres ve E-5’e bağlantı yolları ile İstanbul’un her nok­tasına hızlı erişim imkânı olan Damla Kent projesine, 3 met­ro hattı ve 1 tramvay hattıyla da ulaşılabiliyor.

3 farklı seçenek sunuluyor

Emlak Konut tarafından halka arz edilen Gayrimenkul Sertifikası ile tasarruf sahiplerine üç farklı kazanç yöntemi sunuluyor. Birinci seçenek, Konut Edinme Hakkı’nda (Asli Edim) yatırımcı, Damla Kent projesinden almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı kendi bütçesine uygun şekilde biriktirir ve proje tamamlandığında istediği eve sahip olur. İkinci seçenek, Nakit Kazanma Hakkı’nda (Tali Edim) Gayrimenkul Sertifikası biriktiren yatırımcılar, ev almayı tercih etmedikleri durumda ‘Tali Edim’ yöntemine başvurabilir. TOKİ ve Emlak Konut, proje sonunda tali edim kapsamında daireleri açık artırmayla satışa çıkarır. Elde edilen gelir sertifika sahiplerinin yatırım hesaplarına payları oranında nakit olarak aktarılır. Üçüncü seçenekte ise Alım- Satım’da, (Hisse Gibi İşlem) asli edim ya da tali edimi tercih etmeyen yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul’da alıp satarak, piyasa koşullarına bağlı olarak kar etme imkanına sahip olabilir.