Damla Kent Projesi’nde ‘lot’lar vatandaşı ev sahibi yapacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilen Damla Kent projesine ait Gayrimenkul Sertifikası’nda talep toplama süreci yarın sona eriyor.
Yatırım hesabı olanlar, Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım ve aracı kurumlar üzerinden talep toplama sürecinde sertifika satın alabilecek. Sertifikalar 14 Ağustos’ta Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. Konut yatırımında faiz, peşinat, taksiti ortadan kaldıran gayrimenkul sertifikasında bir sertifika bedeli yüzde 25 indirimle 7,59 olarak belirlendi.
Gayrimenkul sertifikası almak isteyenler, yatırım hesapları aracılığıyla Borsa İstanbul üzerinden “DMLKT” işlem kodunu kullanarak satın aldıkları sertifika oranında projeye ortak olabilecek. Damla Kent projesi, Başakşehir’de 5 bin 325 konut ve 244 ticari alana ev sahipliği yapacak. Projenin halka arz olacak ilk etabında 1.540 konut yer alıyor.
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, sertifika modelinde peşinat ve taksit zorunluluğunun olmadığını, faizin işletildiği bir uygulamanın bulunmadığını söyledi. Belirli bir lot sayısına ulaşarak dairelerin alınabileceğini anlatan Yılmaz, halka arzda alınacak belirli bir sertifikayla sisteme dahil olan vatandaşların 4 yılda eksik lotlarını tamamlama imkanının bulunduğunu bildirdi.
Tapularına kavuşabilirler
Gayrimenkul sertifikasında yatırımcılar için süreç sonunda iki net seçenek bulunduğunu belirten Yılmaz şunları söyledi: “Birincisi, ev sahibi olma yoludur. Bu yolda, hedefledikleri konut için gerekli sayıda sertifikayı 4 yıl içinde borsadan toplayarak tapularına kavuşabilirler. İkinci seçenek ise değer artışından kazanma yoludur. Bu yolu tercih edenler, vade sonunda ellerindeki sertifikalar karşılığında, proje tamamlandığında satılan dairelerden elde edilen gelirden paylarını alırlar. Ayrıca sertifikalarını Borsa İstanbul’da diledikleri zaman alıp satma özgürlüğüne sahiptir.”
Yılmaz, Başakşehir bölgesindeki Emlak Konut projelerinde metrekare satış fiyatlarının peşin ödemede 100 bin liranın üzerinde olduğunu ifade ederek, projenin yüzde 25’lik indirimle vatandaşa sunulduğunu söyledi. Yasir Yılmaz, projeyi etaplar halinde yapılandırdıklarını kaydederek, "Bunun sebebi piyasa talebini sağlıklı bir şekilde karşılayarak piyasa derinliğini korumaktır. Bu strateji, ani fiyat boşluklarının önüne geçerek daha istikrarlı bir piyasa oluşumunu destekleyecektir” dedi.
Üç ayrı seçenek sunuluyor
-Konut edinme hakkında, yatırımcı, Damla Kent projesinden almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı bütçesine göre biriktirerek, proje tamamlandığında ev sahibi olabiliyor.
-Tali edim yönteminde, ev almayı tercih etmeyen yatırımcılar, projedeki gayrimenkullerin değer artışından faydalanabilecek.
-Asli edim ya da tali edimi tercih etmeyen yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul’da alıp satarak, piyasa koşullarına bağlı olarak kâr etme imkânına sahip olabilecek.
Sertifika nasıl alınacak?
-Yatırım hesabı olan herkes hisse senedi alır gibi Gayrimenkul Sertifikası alabilecek
-Sertifika almak için Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka veya aracı kurumlardan yatırım hesabı olması gerekecek.
-Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil/internet uygulamalarından yatırım hesabı açılabilecek.
-Hesap açılışı sonrasında hesap borsa işlemlerine uygun hale getirilecek.
-Bir sertifikanın pay adet fiyatı 7,59 TL olarak belirlenirken, üst limit bulunmuyor.
-Sertifikalar 14 Ağustos 2025’ten itibaren Borsa İstanbul’da işlem görecek.