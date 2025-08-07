Damla Kent Projesi’nde ‘lot’lar vatandaşı ev sahibi yapacak

Ya­tırım hesabı olanlar, Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Va­kıf Yatırım ve aracı kurum­lar üzerinden talep topla­ma sürecinde sertifika sa­tın alabilecek. Sertifikalar 14 Ağustos’ta Borsa İstan­bul’da işlem görmeye baş­layacak. Konut yatırımın­da faiz, peşinat, taksiti or­tadan kaldıran gayrimenkul sertifikasında bir sertifika bedeli yüzde 25 indirimle 7,59 olarak belirlendi.

Gay­rimenkul sertifikası almak isteyenler, yatırım hesapla­rı aracılığıyla Borsa İstan­bul üzerinden “DMLKT” işlem kodunu kullanarak satın aldıkları sertifika ora­nında projeye ortak olabile­cek. Damla Kent projesi, Ba­şakşehir’de 5 bin 325 konut ve 244 ticari alana ev sahip­liği yapacak. Projenin halka arz olacak ilk etabında 1.540 konut yer alıyor.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, ser­tifika modelinde peşinat ve taksit zorunluluğunun ol­madığını, faizin işletildiği bir uygulamanın bulunma­dığını söyledi. Belirli bir lot sayısına ulaşarak dairelerin alınabileceğini anlatan Yıl­maz, halka arzda alınacak belirli bir sertifikayla sis­teme dahil olan vatandaş­ların 4 yılda eksik lotlarını tamamlama imkanının bu­lunduğunu bildirdi.

Tapularına kavuşabilirler

Gayrimenkul sertifika­sında yatırımcılar için sü­reç sonunda iki net seçenek bulunduğunu belirten Yıl­maz şunları söyledi: “Birin­cisi, ev sahibi olma yoludur. Bu yolda, hedefledikleri ko­nut için gerekli sayıda serti­fikayı 4 yıl içinde borsadan toplayarak tapularına ka­vuşabilirler. İkinci seçenek ise değer artışından kazan­ma yoludur. Bu yolu tercih edenler, vade sonunda el­lerindeki sertifikalar kar­şılığında, proje tamamlan­dığında satılan dairelerden elde edilen gelirden payla­rını alırlar. Ayrıca sertifika­larını Borsa İstanbul’da di­ledikleri zaman alıp satma özgürlüğüne sahiptir.”

Yılmaz, Başakşehir böl­gesindeki Emlak Konut projelerinde metrekare sa­tış fiyatlarının peşin öde­mede 100 bin liranın üze­rinde olduğunu ifade ede­rek, projenin yüzde 25’lik indirimle vatandaşa sunul­duğunu söyledi. Yasir Yıl­maz, projeyi etaplar halinde yapılandırdıklarını kayde­derek, "Bunun sebebi piyasa talebini sağlıklı bir şekilde karşılayarak piyasa derinli­ğini korumaktır. Bu strateji, ani fiyat boşluklarının önü­ne geçerek daha istikrarlı bir piyasa oluşumunu des­tekleyecektir” dedi.

Üç ayrı seçenek sunuluyor

-Konut edinme hakkında, yatırımcı, Damla Kent projesinden almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı bütçesine göre biriktirerek, proje tamamlandığında ev sahibi olabiliyor.

-Tali edim yönteminde, ev almayı tercih etmeyen yatırımcılar, projedeki gayrimenkullerin değer artışından faydalanabilecek.

-Asli edim ya da tali edimi tercih etmeyen yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul’da alıp satarak, piyasa koşullarına bağlı olarak kâr etme imkânına sahip olabilecek.

Sertifika nasıl alınacak?

-Yatırım hesabı olan herkes hisse senedi alır gibi Gayrimenkul Sertifikası alabilecek

-Sertifika almak için Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka veya aracı kurumlardan yatırım hesabı olması gerekecek.

-Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil/internet uygulamalarından yatırım hesabı açılabilecek.

-Hesap açılışı sonrasında hesap borsa işlemlerine uygun hale getirilecek.

-Bir sertifikanın pay adet fiyatı 7,59 TL olarak belirlenirken, üst limit bulunmuyor.

-Sertifikalar 14 Ağustos 2025’ten itibaren Borsa İstanbul’da işlem görecek.