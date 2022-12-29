DAP Gayrimenkul, 5 yeni projeye start verecek

Önümüzdeki yıl Yeni Levent projesinde ikinci etabın inşaatını hızlandıracaklarını kaydeden DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ‘Diğer yandan da Pendik, Ataşehir, Beykoz, Çeşme ve Maşukiye olmak üzere beş yeni projenin çalışmalarına başlıyoruz” dedi. Ataşehir’in üst segment olacağını belirten Yılmaz, Pendik’teki projenin 2 binden fazla konutu kapsayacağını, Maşukiye’de de ‘lüks köy’ kuracaklarını aktardı.

DAP markasıyla, Türk turizminin en önemli destinasyonlarından biri olan Çeşme’de hayata geçecek yeni projeleriyle ilgili bilgiler de veren Ziya Yılmaz, “Çeşme projemiz denize sıfır, Çeşme’nin merkezinde, özel koyu olan, marinaya yürüme mesafesinde bir proje. Akdeniz çanağının en özgün projelerinden birini hayata geçireceğimizi şimdiden söyleyebilirim” diye konuştu.

Nişantaşı’nda teslimler bu yıl yapılacak

Türkiye’nin 2022 yılı genelinde, gerek büyüme gerekse yatırımlar anlamında başarılı bir performans gösterdiğinin söyleyen Ziya Yılmaz, “2022 yılı; başta DAP Yapı ve DAP Gayrimenkul Geliştirme olmak üzere, tüm DAP markaları açısından da başarılı sonuçların alındığı, yeni yatırımların hayata geçirildiği bir yıl oldu” dedi. 2022’de taahhüt edilen teslim süresi 36 ay olan Ormanköy projesini 24 ay gibi bir sürede teslim ettiklerini belirten Yılmaz, “Artık bir DAP geleneği haline gelen ‘erken teslim geleneğini’ pandemi sürecinin tüm zorluklarına rağmen devam ettirdik. Ayrıca hem Türkiye’de hem de Avrupa’da tescilli hale gelen ‘Sağlıklı Evler’ konseptinin ikinci örneğini Nişantaşı Koru projemizde hayata geçirdik. 2023 yılında Nişantaşı Koru projemizin teslimlerini yapacağız” diye konuştu.

Yeni Levent’e de hızlı başladıklarını söyleyen Yılmaz, burada da süresinden önce teslim etmeyi planladıklarını kaydetti. Yılmaz, şunları söyledi: “DAP Gayrimenkul Geliştirme tarafından geliştirilen Yeni Levent projesinin, İstanbul’un iş, yaşam ve finans merkezinin kalbinde yer alan Levent bölgesinde 103 bin 500 metrekare toplam alan içinde; 53 bin 500 metrekaresi konut ve 50 bin metrekaresi, içerisinde okul da bulunan koru alanıyla dikkat çekiyor. Yeni Levent projesiyle; şehrin dışında görmeye alışık olduğumuz country hayat tarzını ‘Sağlıklı Ev’ konseptiyle birleştirerek İstanbul’un merkezine getiriyoruz.” Yılmaz, hedeflerinin Yeni Levent projesini 2024’te tamamlamak olduğunu açıkladı.

“Kuşakları birleştiren proje”

Yeni Levent’in, İstanbul’un altın üçgeni olarak adlandırılan Beşiktaş-Levent-Maslak arasında çok özel bir proje olduğunu söyleyen Yılmaz, “Kurulduğumuz ilk günden bu yana; 40-50 yıl sonra bile değerine değer katacak sembol projeler geliştiriyoruz. Yeni Levent de yarınlarımıza miras olarak bırakılacak, ‘yapılmayanı yapma’ vizyonumuzun ürünü bir proje oluyor. Yeni Levent projesi, iş merkezlerinden kültür-sanata, eğitimden sağlığa ve eğlenceye kadar, şehrin tüm zenginliklerine aynı anda erişim imkanı sağlıyor. Bu özelliğiyle de her nesle ve her kuşağa hitap eden; kuşakları birleştiren bir yaşam sunuyor” dedi.

Konut almak için en doğru zaman bugün

Emtia fiyatlarındaki küresel artış nedeniyle inşaat maliyetlerinin de arttığını dile getiren Ziya Yılmaz, “İki yılda bazı kalemlerde 6, bazı kalemlerde 10 kata varan artışlar oldu. Bu dönemde konut üretmek oldukça güç ve ince matematik gerektiriyor. En kısa zamanda biten konut projeleri bile 24 aydan önce bitmiyor. O yüzden markalı konut üreticileri olarak bizler, günlük maliyetlere bakamayız. Gayrimenkul sektöründe maliyetler, ‘emtia fiyatları yıllık bazda ne kadar arttı?’ diyerek hesaplanmıyor. 24 ay sonrasının maliyetini bugünden öngörmek gerekiyor. Konut üreticisinin bu matematiği yapıyor olması, konut alıcısının ise bu fiyatların ‘fırsat fiyatlar’ olduğunu görüyor olması lazım. Yıllardır şunu söylüyorum; ‘Konut almak için dün bitti, yarın çok geç. En doğru zaman bu zaman!” diye konuştu.