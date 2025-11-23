Deprem endişesi konutta yön değiştirdi: Talep sıfır projelere kaydı

Türkiye genelinde ekim ayında 164 bin 306 konut satışı gerçekleşirken, bu rakam 2025’in en yüksek aylık satışı oldu.

Ocak–ekim döneminde konut satışları yüzde 16,2 artarak 1 milyon 293 bin 33’e yükseldi ve tüm zamanların en yüksek 10 aylık performansına ulaşıldı. Sektör temsilcileri yıl sonunda 1,5 milyon adetlik satışın aşılacağı görüşünde birleşiyor.

Ekim ayında 54 bin 866 sıfır konut satıldı; bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 gerilemeye işaret ediyor. İlk el konutların toplam satıştaki payı yüzde 33,4 olarak hesaplandı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre piyasadaki canlılığın ikinci elde yoğunlaşması, eski konutunu satarak üzerine kredi ekleyip yeni ve güvenli projelere geçenlerin sayısının arttığını ortaya koydu.

Sektör temsilcileri, özellikle büyük kentlerde deprem kaygısının satın alma kararlarını belirgin biçimde etkilediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Son depremler ve artçı sarsıntılar insanlarda doğal olarak bir endişe oluşturdu. Vatandaş eski evini satıp biraz kredi kullanarak daha güvenli, yeni deprem yönetmeliğine uygun projelere yöneliyor.”

Yeni konutlarda prim beklentisi talebi güçlendiriyor

Yeni konutlara yönelik güçlü talebin ikinci nedeni ise yüksek değer artışı (prim) potansiyeli. İnşaat kalitesi yüksek, modern donanımlı, enerji verimli ve kapsamlı sosyal yaşam alanlarına sahip projeler hem yatırımcı hem de oturum amaçlı alıcı için cazibesini artırıyor.

Piyasanın büyük bölümünü oluşturan ikinci el satışlarda ise asıl hedefin “yeni konutlara geçiş” olduğu vurgulanıyor. Bu eğilim, fiyat oluşumundan arz-talep dengesine kadar tüm dinamiklerde belirleyici rol oynuyor.

İstanbul’da merkezden çevre ilçelere doğru kayma

Gayrimenkul tercih haritasında özellikle İstanbul’da çarpıcı bir değişim yaşanıyor. Uzmanlara göre Beşiktaş, Ortaköy, Şişli gibi merkezî ve eski yapı yoğunluğu bulunan semtlerde yaşayanlar, 30–40 yaşındaki dairelerini satarak Başakşehir, Bahçeşehir ve Beylikdüzü gibi yeni yerleşim bölgelerinde sıfır konutlara yöneliyor.

Artan talebin ardında yalnızca fiyat avantajı değil, deprem riskine karşı yükselen bilinç olduğu belirtiliyor. Sektör temsilcileri, İstanbulluların artık muhitten önce yapının teknik kalitesi, deprem dayanıklılığı ve güvenlik standartlarına odaklandığını vurguluyor.

Yıl sonunda yeni rekor beklentisi

Yılın ilk 10 ayında yakalanan ivme, 2025’in konut satışları açısından olağanüstü bir yıl olacağına işaret ediyor. Ekonomik dengelerdeki değişim, kredi şartlarında beklenen normalleşme ve kentsel dönüşümdeki hareketlilikle birlikte yıl sonu için öngörülen 1,5 milyon satış eşiğinin aşılması ihtimali güçlendi.

İpotekli satışlar mayıs 2023’ten bu yana en yüksek seviyede

Ekim ayında en fazla satış 26 bin 305 adetle İstanbul’da gerçekleşti. Ankara 14 bin 681, İzmir ise 8 bin 678 satışla sıralamayı takip etti. Bu üç il tek başına ülke genelindeki satışların yaklaşık üçte birini oluşturdu.