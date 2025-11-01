Dikkat çeken dönüşüm: Ofis alanlarına 20 bin konut

İspanya Ofisler Birliği (AEO) Başkanı José María Álvarez, Madrid merkezinde yer alan yaklaşık 250 bin metrekare ofis alanının 20 bin daireye dönüştürülebileceğini açıkladı.

El Pais gazetesinden Sandra López Letón'a konuşan Álvarez’e göre bu dönüşüm, yalnızca konut krizini hafifletmekle kalmayacak, aynı zamanda sürdürülebilirlik açısından da ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

Yüzde 80’i Madrid ve Barselona’da

İspanya’da özel mülkiyete ait 25 milyon metrekarelik ofis alanının yüzde 80’i Madrid ve Barselona’da bulunuyor.

Álvarez, pandeminin ofis sektörünü ağır etkilediğini ancak 2025 itibarıyla toparlanmanın başladığını belirtti. Madrid’de 600 bin metrekare, Barselona’da ise 310 bin metrekarelik yeni ofis kiralaması bekleniyor. Çalışanların yaklaşık yüzde 70’i artık tamamen ya da kısmen ofise dönmüş durumda.

Ofislerin sonu mu geldi?

Álvarez, pandemi sonrası dönemde “ofislerin sonu geldi” yönündeki tahminlerin yanlış çıktığını vurguladı.

“İnsan sosyal bir varlıktır, şehirler ekonomik ve kültürel gelişimin motorudur” diyen Álvarez, hibrit çalışma modelinin kalıcı olacağını ancak tamamen uzaktan çalışmanın üretkenliği düşürdüğünü ifade etti.