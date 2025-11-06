Dönüşümle 2 bin konuta 500 milyon dolar yatırım planı

Hamide HANGÜL

Kentsel dönüşüm pro­jelerine odaklanan Yi­ğit Group, 2030’a ka­dar dönüşümünü planlayarak arza kazandırmayı hedefledi­ği 2 bin konuta 500 milyon do­larlık yatırım hedefliyor. İn­şaatın yanı sıra otomotiv ve teknoloji sektörlerinde de yer alan grup, holdingleşmek için de çalışma başlattı. Sektörde­ki gelişmeleri ve grubun he­deflerin Yiğit Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit ve Yönetim Kurulu Üyesi Berat Yiğit, gayrimenkul edi­törleriyle düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

“Ruhsatları aldık dönüşüme başladık”

Grup olarak yaklaşık 3,5 yıl­dır Beşiktaş’ta kentsel dönü­şüm faaliyeti yürüttükleri­ni, bunların da ilkinin Beleg Levent olduğunu ve ruhsa­tı 2024’de aldıklarını açıkla­yan Yiğit, “Şu an projenin yüz­de 65’i, satışların da yüzde 60’ı tamamlandı. Aynı bölgede Le­vent’te ikinci projemizin ruh­satını da aldık. Orada da inşa­at aşaması yüzde 5 olmasına rağmen, yüzde 30’u satıldı. Biz Beşiktaş ve merkezi lokasyon­larda dönüşüme devam ede­ceğiz. Etiler’de ise 75 dairelik 3 farklı lokasyondaki proje ile anlaştık. Bu projelerde yak­laşık 120 adet yeni bağımsız bölüm üreteceğiz. Yiğit Grup bünyesinde Beleg markasıyla kentsel dönüşümlere devam ediyoruz” diye konuştu.

Beşiktaş’ta müteahhit payı yüzde 30-40 arasında

Bölgede dönüş paylarına yö­nelik bir soru üzerine Önder Yiğit, “Hedefimiz Beşiktaş ve bölgesinde dönüşüm yapmak. Bu bölgede müteahhit payı yüzde 30 ile 40 arasında de­ğişiyor. Hedefimiz her yıl mi­nimum iki olmak üzere yeni projeyle sözleşme imzalayıp bunlara başlamak. Yani Beşik­taş özelinde 2024’ten itibaren planlayarak 2030’a kadar yak­laşık 12 ile 13 tane parsel ve­ya blok bitirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

“Halka açılma değil holdingleşme hedefimiz var”

Önümüzdeki beş yıllık he­deflerine de değinen Yiğit, bu planlarını şöyle açıkladı: “2030’a kadar 2 bin konut dö­nüştürürüz. Yatırım bütçesi 500 milyon doları geçer. Proje değeri çok daha fazla. İleride holdingleşme hedefimiz var. Halka açılma gibi bir planı­mız şu an yok. Ancak holding­leşme olacak.” Yiğit, çok nadir kredi kullandıklarını, işlerini genelde öz sermaye ile yaptık­larını söyledi.

Fiyatı istesek de çekemeyiz

Konut fiyatlarında düşüş beklentisi olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine Önder Yiğit, maliyetlerdeki artışa vurgu yaparak, şöyle yanıt verdi: “Konut fiyatlarını biz istesek de çekemeyiz ki maliyetler ortada. Kentsel dönüşümü yaparken kimse evini daha çok küçülmesini kabul etmediği için maliyetler ortada. Arsa maliyetiyle hesaplarsak, satılabilir bir metrekare maliyeti 55 bin lira civarında. Bunu Türkiye ortalaması olarak kabul edebiliriz. İstanbul’da inşaat maliyeti ortalama 30 bin lira, arsa hariç.”

“Nişantaşı bitişik nizam, dönüşüm zor”

Nişantaşı’nda kentsel dönüşümün zor olduğuna işaret eden Yiğit, “Çünkü binalar bitişik nizam, çalışma alanı yok. Küçük bir proje olsa da biz büyük bir şantiye gibi ekip kuruyoruz. Nişantaşı’nda bir bina yapana kadar, Beşiktaş’ta beş tane yaparız” dedi. Sektörde yıllık yüzde 20 faiz beklentisine yönelik bir soru üzerine Önder Yiğit, “Eylül 2026’da olabilir. Yani 2026’nın son çeyreğinde olabilir” dedi. Proje fiyatlarına da değinen Yiğit, Senfoni Etiler projesinde fiyatların 28 milyon lira, Beleg’de ise ortalama 15 milyon liradan başladığını açıkladı. Yiğit, Etiler’de inşaası devam eden Etiler Senfoni projesinde, firma bünyesinde 24 ay sıfır vade sunduklarını sözlerine ekledi.