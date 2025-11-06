Dönüşümle 2 bin konuta 500 milyon dolar yatırım planı
İstanbul Beşiktaş ve Etiler bölgesinde kentsel dönüşüme odaklandıklarını söyleyen Yiğit Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit, 2030 yılına kadar 2 bin konut arzına 500 milyon dolarlık yatırım planladıklarını açıkladı. Yiğit, maliyetler karşısında fiyatlarda düşüş beklemediklerini, bir metrekare maliyetin 30 bin lira olduğunu söyledi.
Hamide HANGÜL
Kentsel dönüşüm projelerine odaklanan Yiğit Group, 2030’a kadar dönüşümünü planlayarak arza kazandırmayı hedeflediği 2 bin konuta 500 milyon dolarlık yatırım hedefliyor. İnşaatın yanı sıra otomotiv ve teknoloji sektörlerinde de yer alan grup, holdingleşmek için de çalışma başlattı. Sektördeki gelişmeleri ve grubun hedeflerin Yiğit Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit ve Yönetim Kurulu Üyesi Berat Yiğit, gayrimenkul editörleriyle düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.
“Ruhsatları aldık dönüşüme başladık”
Grup olarak yaklaşık 3,5 yıldır Beşiktaş’ta kentsel dönüşüm faaliyeti yürüttüklerini, bunların da ilkinin Beleg Levent olduğunu ve ruhsatı 2024’de aldıklarını açıklayan Yiğit, “Şu an projenin yüzde 65’i, satışların da yüzde 60’ı tamamlandı. Aynı bölgede Levent’te ikinci projemizin ruhsatını da aldık. Orada da inşaat aşaması yüzde 5 olmasına rağmen, yüzde 30’u satıldı. Biz Beşiktaş ve merkezi lokasyonlarda dönüşüme devam edeceğiz. Etiler’de ise 75 dairelik 3 farklı lokasyondaki proje ile anlaştık. Bu projelerde yaklaşık 120 adet yeni bağımsız bölüm üreteceğiz. Yiğit Grup bünyesinde Beleg markasıyla kentsel dönüşümlere devam ediyoruz” diye konuştu.
Beşiktaş’ta müteahhit payı yüzde 30-40 arasında
Bölgede dönüş paylarına yönelik bir soru üzerine Önder Yiğit, “Hedefimiz Beşiktaş ve bölgesinde dönüşüm yapmak. Bu bölgede müteahhit payı yüzde 30 ile 40 arasında değişiyor. Hedefimiz her yıl minimum iki olmak üzere yeni projeyle sözleşme imzalayıp bunlara başlamak. Yani Beşiktaş özelinde 2024’ten itibaren planlayarak 2030’a kadar yaklaşık 12 ile 13 tane parsel veya blok bitirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.
“Halka açılma değil holdingleşme hedefimiz var”
Önümüzdeki beş yıllık hedeflerine de değinen Yiğit, bu planlarını şöyle açıkladı: “2030’a kadar 2 bin konut dönüştürürüz. Yatırım bütçesi 500 milyon doları geçer. Proje değeri çok daha fazla. İleride holdingleşme hedefimiz var. Halka açılma gibi bir planımız şu an yok. Ancak holdingleşme olacak.” Yiğit, çok nadir kredi kullandıklarını, işlerini genelde öz sermaye ile yaptıklarını söyledi.
Fiyatı istesek de çekemeyiz
Konut fiyatlarında düşüş beklentisi olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine Önder Yiğit, maliyetlerdeki artışa vurgu yaparak, şöyle yanıt verdi: “Konut fiyatlarını biz istesek de çekemeyiz ki maliyetler ortada. Kentsel dönüşümü yaparken kimse evini daha çok küçülmesini kabul etmediği için maliyetler ortada. Arsa maliyetiyle hesaplarsak, satılabilir bir metrekare maliyeti 55 bin lira civarında. Bunu Türkiye ortalaması olarak kabul edebiliriz. İstanbul’da inşaat maliyeti ortalama 30 bin lira, arsa hariç.”
“Nişantaşı bitişik nizam, dönüşüm zor”
Nişantaşı’nda kentsel dönüşümün zor olduğuna işaret eden Yiğit, “Çünkü binalar bitişik nizam, çalışma alanı yok. Küçük bir proje olsa da biz büyük bir şantiye gibi ekip kuruyoruz. Nişantaşı’nda bir bina yapana kadar, Beşiktaş’ta beş tane yaparız” dedi. Sektörde yıllık yüzde 20 faiz beklentisine yönelik bir soru üzerine Önder Yiğit, “Eylül 2026’da olabilir. Yani 2026’nın son çeyreğinde olabilir” dedi. Proje fiyatlarına da değinen Yiğit, Senfoni Etiler projesinde fiyatların 28 milyon lira, Beleg’de ise ortalama 15 milyon liradan başladığını açıkladı. Yiğit, Etiler’de inşaası devam eden Etiler Senfoni projesinde, firma bünyesinde 24 ay sıfır vade sunduklarını sözlerine ekledi.