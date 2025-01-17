Dubai gayrimenkul piyasası küresel yatırımcıların odağında

Ticari ve yaşam standartlarını belirleyen regülasyonları, ekonomik istikrarı ve yaşam kalitesiyle dünya çapında dikkat çeken Dubai, özellikle dolar milyonerlerinin göçünde 2024 yılında en büyük payı aldı.

Dubai ve İstanbul’daki ofisleriyle uluslararası yatırım danışmanlığı hizmeti veren Parcel Estates’in CEO’su Özden Çimen, “Dubai, küresel piyasaların belirsizlik yaşadığı bir dönemde istikrar ve öngörülebilirlik sunan bir yatırım cenneti. Şehrin doğru çizilmiş regülasyon çerçevesi, yatırımcılar için güçlü bir güvence. Dubai, yeni dünyanın en merkezi destinasyonu haline geldi” ifadesini kullandı.

Bir ayda yüzde 36 değer artışı

Dubai gayrimenkul piyasasında dikkat çeken son örneklerden biri, şehir merkezinde gerçekleşen bir satış işlemi oldu. Bir müteahhitlik firması tarafından Ekim 2024’te 370 milyon dirheme satılan bir bina, sadece bir ay sonra Kasım 2024’te 505 milyon dirheme tekrar satıldı. Resmi portallar üzerinden doğrulanan bu işlem, kısa bir sürede yüzde 36 oranında değer artışına işaret ediyor. Parcel Estates CEO’su Özden Çimen, bu örneğin, özellikle şehir merkezi, Dubai Marina ve Business Bay gibi bölgelerde yeni konut arzındaki daralmaya bağlı olarak fiyat artışlarının yüksek seviyelere ulaşmasının doğal bir sonucu olduğunu belirtti.

Çimen, sözlerine şöyle devam etti: “Dubai henüz full kapasiteye ulaşmış bir şehir değil. Şehirdeki 2040 Master Planı’na göre önümüzdeki 15 yıl içinde nüfusun ikiye katlanması hedefleniyor. Bu da konut piyasasında uzun vadeli bir değer artışını kaçınılmaz kılıyor. Ancak prime lokasyonlarda yatırım yapmak isteyenlerin hızlı hareket etmesi gerekiyor.”

2040 Master Planı ile daha büyük fırsatlar

Dubai’nin 2040 Master Planı, şehrin altyapısını genişletmeyi, yaşam alanlarını geliştirmeyi ve nüfusu ikiye katlayarak 5.8 milyona ulaştırmayı hedefliyor. Bu plan doğrultusunda şehirde sadece konut piyasası değil, ticaret, teknoloji ve turizm sektörlerinde de büyük fırsatlar ortaya çıkması bekleniyor.

Parcel Estates, Dubai’nin gayrimenkul piyasasında yatırımcılarına en doğru ve güncel bilgiyi sunarak, hızlı ve kârlı kararlar almalarını destekliyor. Şirket, prime lokasyonlarda artan taleple birlikte yatırımcılara geleceğin fırsatlarını değerlendirme çağrısında bulunuyor.