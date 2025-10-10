Dubai’de tek seferde 50 daire alan Türk yatırımcılar var

Hamide HANGÜL

Hızlı yükselen konut fiyatları karşısında Türk yatırımcılar, son yıllarda rotasını yurtdışına çevirdi. Bu ülkelerin başında da Dubai gelmeye başladı. Dövizle kira getirisi, golden visa olanakları ve kredi kolaylığı bu şehrin cazibesini artırırken, yapılan yatırımlar da milyar dolarları aştı.

Türklerin, Dubai’de gayrimenkul yatırımı 2023 yılında 400 milyon dolarken, 2024 yılı sonunda 3 milyar dolara çıktı. Bu yıl sonunda rakamın 5 milyar doları geçmesi, 200 millet içerisindeki sırasının da 7’den 3’e çıkması bekleniyor. Büyük inşaat geliştiricilerinin satış kadrolarının çoğunda Türk profesyoneller var. Firmalar, yeni projelere artık Türk hamamı da eklemeye başladı. Dubai’deki Türk yatırımcıların konuta ilgisi ve yatırımlarını Woven Global Gayrimenkul Ajansı CEO’su Burak Ustaoğlu ile konuştuk.

500 bin dolarlık daireye 70 bin dolar peşinle tapu

Dubai’de 14 bin 500 kayıtlı gayrimenkul şirketi arasında ilk 30’a giren tek Türk şirket olduklarını söyleyen Ustaoğlu, bu büyümede Türklerin pazardaki etkisini gösterdiğini vurguladı. Dubai’nin yatırım cazibesinin yalnızca lüks projelerle sınırlı olmadığını, güvenlik, dövizle kira getirisi ve ödeme kolaylığının da önemli bir unsur olduğuna işaret eden Ustaoğlu, konut sahibi olma imkanlarını şöyle anlattı: “Örneğin, 500 bin dolarlık bir daireye yatırım yapan bir kişi, yalnızca yüzde 10 peşinat ve yüzde 4 tapu bedeliyle, yaklaşık 70 bin dolar yatırarak tapusunu alabiliyor.

Kalan ödemeler inşaat süresine yayılıyor, mortgage faiz oranları yüzde 3,5–4,5 seviyesinde seyrediyor. Daireler dolar bazında ortalama 10 yılda kendini amorti ediyor ve yıllık yüzde 10-15 değer kazanıyor. Döviz, altın, mevduat gibi birikimlerle Dubai’de konuta yatırım da söz konusu” dedi. Dubai’de ‘güven’ faktörünün de güçlü motivasyonlardan olduğunu söyleyen Ustaoğlu, şehrin, dünyanın en güvenli ilk üç kenti arasında yer aldığına vurgu yaptı.

Ünlülerden çok isim var

Dubai’ye yatırım yapan 200 millet arasında Türklerin 7’nci sırada yer aldığını söyleyen Ustaoğlu, resmi verilere göre de 2023 yılına kadar 400 milyon dolar olan Türklerin yatırım hacminin, geçen yıl sonunda 3 milyar doları arttığını, bu yıla ait verilerin yıl sonunda açıklanmasını beklediklerini belirterek, “Bu sene çok daha büyük bir artış olacak, 5 milyar dolara ulaşabilir.

Ünlülerden çok isim var. Çok fazla doktor, avukat da var” dedi. Şehirde Hintli yatırımcıların tek seferde 100-200 daireyi alıp kapatabildiğine de işaret eden Ustaoğlu, Türk yatırımcıların o ölçekte olmasa da toplu alım da yapabildiğini belirterek, şöyle devam etti: “Dubai’de tek seferde 40-50 daire satın alan Türk yatırımcılar da var. Toplu alıyor ancak iyi fiyata alıyor.

1-2 yıl bekledikten sonra değer artışından kazanıyor. Sonda dönüyor başka projeden 40-50 tane alıp yatırım yapıyor. Bu şekilde ciddi gelir sağlıyorlar. Sadece Türkler değil, başka milletler de yatırım yapıyor.” Dubai’de 2024 verilerine göre, 10 binin üzerinde Türk'ün daire sahibi olduğuna işaret eden Ustaoğlu, 2025 verilerinin henüz açıklanmadığını, ayırca Yunanistan ve İngiltere'ye de ilgi olduğunu sözlerine ekledi.

Ronaldo ve Neymar'a 3.3 milyon $'a Türk komşu

Dubai’de lüks konut segmentine de Türklerin ilgisinin yüksek olduğuna işaret eden Ustaoğlu, dünyaca ünlü futbolcu Neymar’ın yatırım yaptığı Bugatti Residence ve Cristiano Ronaldo’nun da dairesinin bulunduğu Mercedes-Benz projesinde birçok Türk yatırımcının yer aldığını söyledi. Ustaoğlu, söz konusu her iki projede de daire fiyatlarının 2,3 milyon dolar (96 milyon TL) ile 3,3 milyon dolardan (137,7 milyon TL)başladığını söyledi.

300 lüks daire bir gecede satıldı

Şehrin büyük bir inşaat firmasının, geliştirdiği 58 katlı bir gökdelenin global lansmanını, geçtiğimiz aylarda İstanbul’da yaptığını, ünlülerin de olduğu tanıtıma yaklaşık 1200 davetlinin katıldığını söyleyen Ustaoğlu, lüks projede Türk hamamına da yer verildiğini belirterek, “Hamam detayı, Dubai’de ilk defa oluyor. Bu, Türk yatırımcıların öneminin bir göstergesi” değerlendirmesi yaptı. Lansmanda internetten de satışa çıkan 300’ün üzerindeki “premium stüdyo” dairelerin neredeyse tamamının aynı gece satıldığına işaret eden Ustaoğlu, söz konusu satışların yaklaşık yüzde 30’unun Türk yatırımcılara ait olduğunun tahmin edildiğini dile getirdi.