Dünya Kupası dopingi: Yüzde 215 arttı

FIFA Dünya Kupası’nın grup aşaması eşleşmelerinin büyük ölçüde belli olmasıyla, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler önümüzdeki yaz için seyahat planlarını netleştirmeye başladı. ABD’de turnuvaya ev sahipliği yapacak 11 şehir, bu hareketlilikten en çok faydalanan merkezler arasında yer alıyor.

Atlanta için “büyük bir olay” niteliğinde

Sekiz Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapacak Atlanta çevresinde yaşayan seyahat acentesi Austin Causy, yaşanan ilgiyi 1996 Olimpiyatları dönemine benzetiyor. Causy’ye göre bu organizasyon, şehir için “büyük bir olay” niteliğinde. Normalde evlerin en az üç ay süreyle kiralanmasına izin veren yönetim, Dünya Kupası yazı için bu kuralı askıya aldı.

Ev sahipleri için yeni bir gelir kapısı

Causy, pahalı maç biletlerine para harcamak yerine evini kiralayarak ailesiyle yapacağı tatili finanse etmeyi planlıyor. Bu yaklaşımın yalnızca kendisine özgü olmadığı belirtiliyor. Airbnb verilerine göre, platformdaki ev sahipleri Dünya Kupası süresince toplamda 210 milyon dolara kadar gelir elde edebilir.

ABD’nin 1994’te ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası’nda bugünkü kısa süreli kiralama platformları yoktu. Spor ekonomisti ve College of the Holy Cross öğretim üyesi Victor Matheson’a göre bu model, büyük organizasyonlar sırasında artan konaklama talebini karşılamak için oldukça verimli.

Şehirler de kazanıyor

Matheson, kısa süreli kiralamaların avantajına dikkat çekiyor: “Büyük bir etkinlik için 10 bin ek otel odasına ihtiyaç duyabilirsiniz ama yılın yüzde 90’ında boş kalacak yeni oteller inşa etmek mantıklı değil.” Ayrıca Airbnb gibi platformlara harcanan paranın önemli bir kısmı, büyük şirketler yerine doğrudan ev sahibi şehirlerde kalıyor.