DÜNYA'nın konuğu: GABORAS GM Kurtuluş Altun
GABORAS Genel Müdürü Kurtuluş Altun, Dünya ONLINE canlı yayınında Vahap Munyar'ın konuğu oluyor.
Gayrimenkul portföy ve varlık yönetimi konusunda hizmetler sunan ve gayrimenkulün ticarileşmesi için çalışan GABORAS, sunduğu veri, analiz ve endekslerle gayrimenkul sektörünü yönlendirmeye devam ediyor.
Dijital gayrimenkul okuryazarlığı konusunda sektörün öncüsü olan GABORAS’ın Genel Müdürü Kurtuluş Altun, DÜNYA'nın canlı yayınının Gazeteci- yazar Vahap Munyar'ın sorularını yanıtlıyor.