ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
25 °C

Son Dakika Haberleri:

DÜNYA'nın konuğu: GABORAS GM Kurtuluş Altun

GABORAS Genel Müdürü Kurtuluş Altun, Dünya ONLINE canlı yayınında Vahap Munyar'ın konuğu oluyor.

DÜNYA'nın konuğu: GABORAS GM Kurtuluş Altun
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Gayrimenkul portföy ve varlık yönetimi konusunda hizmetler sunan ve gayrimenkulün ticarileşmesi için çalışan GABORAS, sunduğu veri, analiz ve endekslerle gayrimenkul sektörünü yönlendirmeye devam ediyor.

Dijital gayrimenkul okuryazarlığı konusunda sektörün öncüsü olan GABORAS’ın Genel Müdürü Kurtuluş Altun, DÜNYA'nın canlı yayınının Gazeteci- yazar Vahap Munyar'ın sorularını yanıtlıyor. 


Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap