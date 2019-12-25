'Düşen faizler, gayrimenkul sektörüne nefes aldırıyor'

25 Aralık 2019

Gayrimenkul sektörü, yeni yılla moralli giriyor. Son dönemde özellikle konut kredi faiz oranlarındaki düşüş satışları hareketlendirdi. TÜİK tarafından son açıklanan istatistiklere göre Kasım ayında konut satışları geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla yüzde 54,4 artarak 138 bini aştı.



Bir ayda 3,5 milyar liralık kredi kullanıldı



Yılın 11 ayında ipotekli konut satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yaşanan yüzde 5’e yakın artış da faizlerdeki düşüşün sektöre olan olumlu etkisini gözler önüne serdi. BDDK verilerine göre ise, Merkez Bankası’nın ve bankaların faiz indirimlerinin ardından sektörde 11 Kasım – 13 Aralık arasında kullanılan toplam konut kredisi tutarı 3 milyar 497 milyon TL’yi buldu.



Konutta tüketici güveni 8 ayın zirvesinde



Gayrimenkuldeki moral artışını gösteren diğer bir veri de tüketici güveninden geldi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, gelecek 12 ayda konut yatırımı yapmak iştahını gösteren endeks değeri 7,7 ile son 8 ayın zirvesine çıktı.



NEF’ten iki günde 103 milyon liralık satış



Gayrimenkulde yaşanan hareketlilik markalı konut üreticilerinin satışlarına da yansıdı. Sektörün önde gelen oyuncularından Nef de 14-15 Aralık hafta sonunda gerçekleştirdiği kampanya kapsamında, iki günde 103 milyon 398 bin 316 TL'lik noter tasdikli konut satışı gerçekleştirirken son dönemin en büyük satışlarından birine imza attı. 5 Nef projesinde sınırlı sayıda daire için uygulanan yüzde 40 indirim kampanyası kapsamında bir hafta içerisinde 5 bin 475 adet talep toplanmıştı. Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, konut fiyatlarında oluşan cazibe ve fırsatların bekleyen talebi harekete geçirdiğini vurgulayarak, “Biz geçtiğimiz hafta sonu bunu çok net bir şekilde gördük, düzenlediğimiz hafta sonuna özel yüzde 40 indirim kampanyasında noter tarafında da tasdiklenen 103 milyon TL’nin üzerinde satış hasılatı elde ettik. Düşen konut kredisi faizleriyle beraber, 2020’de konut satışlarındaki hareketliliğin devam etmesini öngörüyoruz.” dedi.