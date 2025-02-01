Düşük faizli kampanya mart ayında bekleniyor

Hamide HANGÜL

Kira ve barınma sorununun çözümü için piyasalarda düşük faizli konut kampanyası beklentisi arttı. Sektördeki gelişmeleri değerlendiren AS Yatırım Geliştirme ve Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert, konuta erişimin kolaylaşması için kredilerin açılması gerektiğini belirterek, “İnşallah krediyle ilgili bir şey çıkacak bu önümüzdeki ay, mart gibi… Konut kampanyasına yönelik konuşulan 1,99 gibi, ancak yüzde 1’in altına çekmeye çalışıyorlar” diye konuştu.

Konut sektöründe maliyet artışlarına da işaret eden Haluk Sert, “Bugün bir inşaatın maliyeti en az 1000 dolar. Buna 1000 dolar da arsa payı eklendiğinde 2000 dolarlarda. Diğer maliyetler de eklendiğinde 100 metrekare bir dairenin fiyatı 10 milyon liraya geliyor. Bu da konuta erişimi zorlaştırıyor. O nedenle sosyal konut üretimi için kamunun arsa üretmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm konusuna da değinen Haluk Sert, İstanbul’da 600 bin konutun çok riskli olduğunu ve hızlı bir şekilde dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti: “Bu konutların çok hızlı dönüşmesi gerekiyor. Herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Müteahhitlerin, geliştirme firmalarının, o binalarda oturan insanların da fedakârlık yapması gerekiyor. Üç yönetmelik eski bina… Beton ömrünü doldurmuş binalarda oturuyorlar. Hızlıca kenti yenilememiz dönüştürmemiz gerekiyor.”

“Biz gerekirse iş hacmimizin yüzde 100’ünü kentsel dönüşüme ayıracağız” diyen Sert, “Geliştirdiğimiz projelerde depreme karşı güvenliğe önem veriyoruz. Hastane güvenliğinde konut üretmek için çalışıyoruz” dedi. Ancak İstanbul’da bu tür projelerde sahada zorluklarla karşılaştıklarına da işaret eden Sert, “Beykoz’daki bir dönüşüm projesinde arazinin yüzde 40’ını aldık, ancak kalan bir kişiye üç yıldır anlaşamadık” diyerek, bu durumların dönüşümü zorlaştırdığının altını çizdi. İstanbul’da bazı yerler hızlı dönüşürken, bazı yerlerin ise fiyattan dolayı aynı hızı yakalayamadığını vurgulayan Sert, Kadıköy, Beşiktaş gibi yerlerin hızlı dönüştüğünü söyledi. Yabancıya konut satışına da değinen Sert, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yabancılar burada oturum, yatırım ve vatandaşlık için alım yapıyordu. Vatandaşlık için aldığı konut da düşük seviyelerde. Biz hepsini vatandaşlığa indirgedik. O nedenle yabancıyı ürküttük. Öte yandan Türklerin geçen yıl yurt dışından aldığı konut 5,5 milyar dolar. İnşaat sektörü ilk defa cari açık verecek. Biz taşı alıp sırtında götüreceği bir mal satmıyoruz. Ancak son zamanlarda tedbir alındı.”

2 milyon konut arzı eksik konut fiyatları ve kira artar

Konutta fiyat beklentisine yönelik bir soru üzerine Haluk Sert, “Ben 6’ncı aydan sonra ciddi bir artış öngörüyorum. Çünkü herkes elindeki malı sattı. Yeni üretilenlerin o paralara satılmasına imkân yok. Bunun yanında kiralar da artacak. Yeni proje üretilmiyor. Bu da ciddi bir sorun, şu anda dipte fiyatlar. Ancak yükselecek. Şu anda bağıra bağıra gelen bir barınma sorunu söz konusu. Türkiye’nin ihtiyacı olan yıllık 1 milyon konut arzı hep ötelendi, alım yapılmadı. Geriden gelen bir 2 milyon eksik konut arzı var. Bunların kapatılması zaman alacak. İnşaat sektörü hareketlenmeye başladığı zaman da ister istemez fiyatlar yükselecek” dedi.

Kadınların konut alımı zirve yaptı

TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2024 yılında 1,5 milyona yakın konut satıldı. Açıklanan rakamlara göre, resmi olarak Türkiye’de 2024 yılında tapu devri yapılan konut sayısı bir önceki yıla göre yüzde 20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 olarak gerçekleşti. Bu konutların yaklaşık 517 binin 528’inin kadınlar tarafından satın alındığını söyleyen Mars Gayrimenkul Kurucusu ve CEO’su Hakan Bucak, “Bu, bugüne kadar kadınların bir yılda en yaptığı en yüksek konut alımına işaret ediyor. Diğer bir ifadeyle, konut alımında kadınların oranı yüzde 35 olarak gerçekleşti. Bu da Cumhuriyet tarihinde ulaşılan en yüksek oran” dedi. Kadınların konut alım oranının en yüksek olduğu iller arasında Kırklareli’nin yüzde 42,3’lük oranla birinci sırada gelirken, Kırklareli’ni sırasıyla yüzde 42,2 ile Çanakkale ve yüzde 42 ile Balıkesir takip ediyor. Kadın konut alım oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 22,6 ile Muş, yüzde 23,2 ile Ağrı ve yüzde 23,4 ile Ardahan olarak sıralanıyor.

4 konut projesine 5,5 milyar TL yatırım

“Kendi öz sermayemizle, kendi arsalarımızda proje geliştirmeyi tercih ediyoruz” diyen Sert, bu yıl 4 yeni konut projesine yaklaşık 5,5 milyar TL yatırım planladıklarını bilirdi. Sert, bu projeleri şöyle açıkladı: “Uskumruköy’de bir proje geliştirdik, geçen hafta başladık. Yaklaşık 20 villa olacak, % 80’ini sattık. Beykoz’da daki kentsel dönüşüm projemizeh haziranda başlayacağız, 100 daire olacak. Bir de Riva projesi düşünüyoruz, 200 tane villa projesi olacak, ağustos ayı gibi satışa geçecek. Basın Ekspres 3 milyar TL, Uskumruköy 500 milyon TL, Riva’da villa projesi 1,5 milyar TL, Beykoz 350 milyon TL yatırım değerine sahip olacak.”

Dubai’de ‘Türkiye altın olacak’ diyorlar

Dubai’deki 2-3 firmadan birlikte iş yapmak için kendilerine teklif geldiğini söyleyen Haluk Sert, “Birlikte proje geliştirilmek istiyorlar. Buradaki piyasayı iyi görüyorlar ve ‘Türkiye altın olacak’ diyorlar. Çünkü Türkiye’nin, İstanbul’un bir tarihi dokusu, geçmişi, hikâyesi ve bir yaşanmışlığı var” dedi. Dubai’de proje geliştirmek için de teklif aldıklarını belirten Sert, ancak söz konusu tekliflere girmediklerini dile getirdi.