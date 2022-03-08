Eden Grove’un ikinci etabı Lily House görücüye çıktı

Tamer Işıtır

İlki Londra’da, ikincisi Hong Kong’da düzenlenen lansman toplantılarının üçüncüsü İstanbul-Raffles Otel’de gerçekleşti. Projenin Türkiye satışını yöneten Richmond London Homes Kurucusu Özlem Öztürk, proje detaylarını paylaştığı sunumda Lily House’un lokasyon ve yatırım avantajına dikkat çekti.

“Yatırımcıyı tatmin edecek bir proje”

Berkeley Group’un seçtiği lokasyonlarla muadillerinden ayrıştığını söyleyen Öztürk, Lily House projesini “bir yatırımcıyı en çok tatmin edecek projelerden biri” olarak niteledi. 2008’deki Mortgage Krizi’nin ardından artan faiz oranlarıyla birlikte konutta arz fazlasının başladığını hatırlatan Öztürk, düşen talebin fiyatları aşağı çektiğini dile getirerek, “Fiyatlar düşünce talep yeniden canlandı. 2008-2016 arası artan talep, fiyatları en yüksek seviyeye çıkardı. Kiralar ve metrekare fiyatları arttıkça Londra’daki şirketler merkezlerini burada bırakıp operasyonlarını Manchester’a taşımaya başladı. Londra’nın verdiği göçün yüzde 60’ı ise Surrey bölgesine oldu. Bölge pandemiyle birlikte ülke içi göçe de büyük oranda ev sahipliği yaptı” dedi.

Surrey bölgesinin Londra’nın içme suyu havzalarını barındırdığını ifade eden Öztürk, 100-150 yıllık Victorian evlerin bölgede yaygın olduğunu kaydetti. Fakat günümüzde daha modern ve akıllı ev yatırımlarının revaçta olduğunun altını çizen Öztürk, Staines-upon-Thames’te yer alan Lily House’un bu ihtiyaca karşılık verdiğini ifade etti.

Heathrow’a 10 dakika uzaklıkta

Heathrow Havalimanı’na 10 dakikalık sürüş mesafesinde olmasının yanı sıra tren istasyonuna da 7 dakikalık yürüyüşle erişildiğinin altını çizen Öztürk, “Windsor Castle 20, Legoland 21, Virginia Waterlake 14, Ascot Racecourse 22 dakika uzaklıkta. Londra’yı çevreleyen M25 otoyolunun çeperinde yer alması da ayrıca kıymetli” diye konuştu.

Bölgenin göçlerle keşfedildiğini aktaran Öztürk, 2010 yılından bugüne toplam bin 100’ün üzerinde şirket kurulduğu bilgisini verdi. Öztürk, bölgenin “Londra’nın Silikon Vadisi” olarak anıldığının altını çizerken, “IT’ciler, direktörler, CEO’lar kiracınız olmaya aday” ifadesini kullandı. Eğitimin de bölgeyi öne çıkaran sebeplerden biri olduğuna vurgu yapan Öztürk, “Burada devlet okulları özel kurumlardan daha iyi eğitim veriyor. Öğrenci memnuniyet oranları yüzde 88’lerde. Ayrıca Birleşik Krallık’ın en iyi 10 üniversitesinden 4’ü bu bölgede” dedi.

“Bölgede konut fiyatları 10 yılda yüzde 60 arttı”

Staines-upon-Thames’te gayrimenkullerin son 5 yılda yüzde 22, son 10 yılda ise 60 değer kazandığına dikkat çeken Öztürk, “Ortalama ev fiyatları Virginia Water’da 1,372, Waybridge’de 923, Windsor’da 598 bin poundken, Staines-in-Thames’te 458 bin pound. Haftalık kira fiyatı ise ortalama 628 pound. Bu anlamda önemli bir kira getirisi elde ediliyor. 2 bin pound kapora alınıyor, ardından ilk ay içinde imzalanan sözleşmeyle birlikte yüzde 10, 12’nci ayda yüzde 10 ve 18’inci ayda yüzde 5 şeklinde ödeme yapılıyor. Anahtar teslime kadar böylelikle yüzde 25 ödenmiş oluyor. Zaten aradan geçen sürede daire yüzde 25’in üzerinde değerlenmiş oluyor. Mortgage sisteminden de faydalandığınızda neredeyse ilk 18 ayda ödediğiniz yüzde 25’le daire sahibi olabiliyorsunuz” diye konuştu.

Öztürk, co-working alanlarının yanı sıra özel sinema ve gym salonlarının yer aldığı projenin üst düzey konfor vadettiğini sözlerine ekledi.