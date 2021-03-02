Elazığ'da 155 konut icra yoluyla satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Elazığ Karşıyaka Mahallesi'nde 115 konut satışa çıkarılıyor. Başvurular tüm T. Halk Bankası A.Ş. Şubeleri ve E-Devlet üzerinden yapılabilir.

Konutlar, 188 bin 916 TL ile 349 bin 818 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarılıyor.

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