Elazığ'da bir yılda 8 bin konutluk dönüşüm

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılıyor. 41 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 764 binanın hasar gördüğü şehirde 20 bin deprem konutunun inşasına başlandı. Konutlardan 2517'si ilk 6 ayda teslim edilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dün yapılan törenle 5 bin 500 konut daha sahiplerine verildi. Böylece TOKİ tarafından bir yıl içinde tamamlanan konut sayısı 8 bini bulurken, hazirana kadar 12 bin konutun daha bitirilmesi bekleniyor.

Aradan geçen bir yıl içerisinde gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Kurum, "Hasar tespit çalışmaları kapsamında toplam 77 bin binayı inceledik. 4.764 binanın yıkımını gerçekleştirdik. Buradaki dönüşüm hamlemiz; Elazığ tarihinin en büyük, en kapsamlı, en hızlı deprem dönüşümüdür. Yaklaşık 100 bin Elazığlı kardeşimizin, çocuklarımızın hayatını ilgilendiren bir dönüşüm hamlesi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. Kurum, 5.3 büyüklüğündeki depremden sonra da orta hasardan ağır hasara geçen 3.800 bağımsız bölüm tespit ettiklerini, bu konutlar için gereken çalışmaların en kısa sürede yapılacağını söyledi.

Elazığ'da yaşanan depremin Malatya'da yıkıma nedene olduğunu aktaran Bakan Kurum, "TOKİ Başkanlığımızla; tamamen yerli ve milli kaynaklarımızı kullanarak, ihtiyaç duyduğumuz malzemeleri büyük oranda bölge esnafından temin ederek, Elazığ ve Malatya’mızda toplam 26 bin yeni yuvamızı inşa ediyoruz. Sürsürü, Bizmişen, Yazıkonak, Akçakiraz, Aksaray, Karşıyaka, Abdullahpaşa ve Gümüşkavak mahallelerimizde, 6 ay gibi kısa bir sürede, tam 2.517 konutumuzu depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Elâzığ’ımızda TOKİ eliyle, 136 derslikli 8 okul inşa ediyoruz. Yine, Malatyalı kardeşlerimiz için yaptığımız 100’ü köy evi olmak üzere 1.195 konutumuzu da teslim ettik. Projelerimizi vatandaşlarımızın istekleri, talepleri, rızaları doğrultusunda yürütüyoruz" dedi.

Ödemeler iki yıl sonra başlayacak

Elazığ'da 4.5 milyar TL'lik yatırımla tamamlanacak deprem konutlarında hak sahipleri konutu teslim aldıktan 2 yıl sonra ödemelere başlayacak. Ödemeler 18 yıl boyunca 2+1'lerde aylık 600 TL'den, 3+1'lerde ise 700 TL'den başlayan taksitlerle yapılacak. Bazı hak sahiplerinin evlerini şimdiden 1.800 TL'ye kiraya verdiği de konuşulanlar arasında… Elazığ'daki deprem konutlarının 13 bini rezerv alanlarda, geri kalanları ise yıkılan konutların yerinde yapılıyor.