Elektronik İlan Doğrulama Sistemi nedir, nasıl çalışır, emlakçı nasıl yetkilendirilir?

Emlak sektöründe karşılaşılan en büyük sorunlardan sahte ilanları ortadan kaldırmak hedefiyle hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'yle hem kayıt dışı işlemler hem de sahte ilanlar engellenecek.

Sistem tam olarak 1 Ocak 2025'te uygulanacak. Sistemle evini satmak ya da kiralamak isteyen vatandaşlar yetkilendirecekleri emlak danışmanlarını e-devlet üzerinden seçerek ilan verebilecek.

Gayrimenkul uzmanı Özkan Aydemir, 5 soruda elektronik ilan doğrulama sistemiyle ilgili bilinmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı:

Evinizi satmak ya da kiralamak için kaç emlak danışmanına yetki verilebilir?

Yeni sisteme göre birden fazla emlak işletmesinin yetkilendirilmesi mümkün olacak. İlan platformlarında aynı taşınmaza ilişkin başka ilan bulunması durumunda, diğer ilana ait fiyat, proje ve ilan bilgilerini içeren linklere yer verilecek.

Kiralık taşınmaz ilanlarının da doğrulanması ve yetkilendirilmesi de zorunlu olacak mı?

Elektronik İlan Doğrulama sistemi ve yetki doğrulama uygulaması hem satılık hem de kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak.

Yetkilendirme süresi ne kadar olacak?

Satmak ya da kiralamak istenen taşınmazlara ait yetkilendirmenin süresi asgari 3 ay olacak, süre taşınmaz sahibi tarafından aynı ekrandan uzatılabilecek.

Yetkilendirme yapıldıktan sonra, verilen yetkinin iptali mümkün olacak mı?

Taşınmaz sahibi tarafından verilen yetkinin iptali mümkündür. Ancak yetkilendirmenin iptali hâlinde ilan otomatik olarak yayımdan kalkmayacak.

Vatandaşlar yetkilendirme olmadan ilan verebilecek mi?

Kişi, kendisi ve birinci derece akrabası, eşi, annesi, babası ve çocuklarının da üzerine olan gayrimenkul ile ilgili ilanı doğrulanmış olarak yayınlayabilecek."