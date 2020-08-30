Emlak danışmanları dijital gayrimenkul okuryazarı oluyor

30 Ağustos 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlık tarafından hazırlanan ve gayrimenkul ticaretine aracılık yapanlara zorunlu hale getirilen ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle hayata geçiyor. Gayrimenkul sektörünün teknoloji ve güvenli ticaret platformu GABORAS, yeni dönemde başlattığı ‘Yerel Ağ’ ve ‘Dijital Gayrimenkul Okuryazarlığı’ programları, yapay zeka destekli büyük veri yönetimi, çapraz sorgulama ve teknik analiz anlatımları, veri doğrulama (DAV) ile sektörel deneyim paylaşım uygulamalarını başlattı.

Sektörle temsilcilerine dijital dünya sunuluyor

Güncel piyasa analizleri, likiditasyon skorları, takas ticaretinde il döngü hızları, güvenli ticaret, parsel bazlı gerçekleşen satış işlemleri, toplu değer harita araçlarının kullanımı, değer haritaları üzerinden bölgesel analizler, yasallık ve hakkaniyet çizgisi, fiyat aralığı, gibi pek çok konu başlığının ücretsiz olarak aktarıldığı Dijital Gayrimenkul Okuryazarlığı programı gayrimenkul sektörü ile ilgilenen herkese dijital bir dünya sunuyor.

Yerel Ağ ile ise kariyerine dijital gayrimenkul okuryazarı olarak devam eden emlak danışmanlarına ulusal ve uluslararası ağ entegrasyon imkanı ve güvenli alım-satım ticareti deneyimi sunmayı hedefleniyor. Emlak danışmanları GOS Yerel Ağ Platformlarıyla gayrimenkul yatırımcı nitelikli portföy havuzundan faydalanarak yereldeki iş gücünü global ortamdaki yatırım fırsatları ile değerlendirebilecek.

Altun: Hakkaniyet ve ticarette güven esas olmalı

Emlak Yetki Belgesi ile ilgili görüşlerini paylaşan GABORAS CEO’su Kurtuluş Altun, “Ticarette hakkaniyet ve güven esas olmalı, güveni ve sürdürülebilirliği sarsacak hiçbir olumsuzluk olmamalı. Hizmet arz şekli ile değer saptamasında asgari koşullar ve üst değil taban fiyat sınırının konması yararlı. Detaylı işlem derinliği ve hizmet bileşenleri bilinmeden üst sınır belirlenmesi isabetli olmayacaktır. Gayrimenkul sektörünün düzensiz yapısını ortadan kaldıracak güveni tesis edecek taşınmaz ticaretinde borsalaşmaya gidecek her türlü adımın sonuna kadar destekçisiyiz” dedi.